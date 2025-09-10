Tin vui “dồn dập” với thị trường chứng khoán, cổ đông ngân hàng, công ty chứng khoán “mừng thầm”

Sau 2 phiên giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạm ngừng rơi với phiên tăng gần 13 điểm ngày 9/9. Tín hiệu hồi phục được dẫn dắt bởi nhóm công ty chứng khoán và một số cổ phiếu ngân hàng. Đây là 2 nhóm ngành chiếm tổng tỷ trọng đến hơn 40% vốn hóa thị trường chứng khoán và đang có nhiều luồng thông tin hỗ trợ tích cực.

“Game” tài sản số có diễn biến mới

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm: tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết này.

Đáng chú ý, đơn vị được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán, ngân hàng đã có động thái chuẩn bị cho cuộc chơi đầy tiềm năng này. VIX, TCBS, SSI đều đã có công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Blockchain, tài sản số. MB cũng đã công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Tại một sự kiện mới đây về tài sản mã hóa gần đây, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.

Thị trường tài sản số được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy thị trường tài chính, chứng khoán phát triển toàn diện. Trong xu hướng này, nhóm ngân hàng và công ty chứng khoán được đánh giá có nhiều lợi thế để nắm bắt cơ hội.

Duy trì lãi suất thấp, thí điểm bỏ room tín dụng

Bên cạnh câu chuyện về tài sản số, thị trường chứng khoán nói chung và nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán nói riêng còn đón nhận thêm một tin vui khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…).

Việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục kích thích dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư ngoài tiền gửi, trong đó có chứng khoán. Các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với thị trường và “ngốn” thanh khoản như ngân hàng, công ty chứng khoán chứng khoán được đánh giá sẽ có thể hưởng lợi trực tiếp.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu xây dựng lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025.

Việc bỏ room tín dụng là yếu tố “chất xúc tác” tích cực, tạo kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, giúp cổ phiếu ngân hàng được định giá cao hơn, đặc biệt là các ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc. Tuy nhiên, thị trường sẽ có sự phân hóa, các ngân hàng yếu kém có thể bị định giá thấp hơn do rủi ro kiểm soát tăng trưởng và tuân thủ chuẩn Basel II, III.