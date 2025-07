Tin vui nhà Beckham: Vợ chồng Brooklyn cuối cùng cũng chúc mừng sinh nhật em gái Harper rồi!

Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz vừa bất ngờ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới em gái út Harper, đánh dấu màn tương tác công khai với gia đình sau một thời gian dài im lặng. Cặp đôi thị phi đang dính tin đồn "cạch mặt" gia đình Beckham, nay gửi lời nhắn nhủ đến cô em gái bé bỏng Harper Seven rằng "We love you" (Anh chị yêu em - PV). Động thái này đến giữa lúc dấy lên nhiều lo ngại rằng cậu cả nhà Beckham sẽ "lờ" ngày đặc biệt của em gái vì rạn nứt gia đình.

Brooklyn Beckham cuối cùng cũng thể hiện tình cảm với em gái Harper Seven

Trước Brooklyn và Nicola, Victoria Beckham và Romeo là những người đầu tiên trong gia đình gửi lời chúc mừng sinh nhật Harper, nhân dịp cô bé bước sang tuổi 14. Sau đó, Brooklyn và Nicola cũng đăng tải bài viết chung với hình ảnh chụp với Harper từ sự kiện Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 9 năm ngoái. Đây không phải lần đầu tiên Brooklyn công khai thể hiện sự quan tâm đến gia đình nhưng nó vẫn vô cùng ý nghĩa giữa bối cảnh tin đồng nhà Beckham bất hoà ngày càng lan rộng.

Hôm 26/6, anh chàng đầu bếp 26 tuổi cũng đã chúc mừng bà nội Sandra. Dù vậy, cậu cả đã hoàn toàn im ắng trong lễ sinh nhật lần thứ 50 của cha mình, sinh nhật mẹ cũng như những dịp đặc biệt kiểu kỉ niệm 26 năm ngày cưới Beck-Vic hay dịp David Beckham chính thức được phong danh hiệu "Hiệp sĩ" danh giá... Dù được bố mẹ tag tên liên tục và công khai nhưng Brooklyn nhất quyết im lặng không lời hồi đáp.

Những người theo dõi drama của gia đình Beckham đều dõi theo dịp sinh nhật của cô út Harper, đây được xem là "bài kiểm tra" quan trọng trong mối quan hệ đang căng thẳng giữa vợ chồng Beckham và con trai cả. Nếu Brooklyn tiếp tục giữ im lặng, điều đó có thể khiến khoảng cách với em gái thêm sâu sắc - nhất là khi Harper từng rất thân thiết và ngưỡng mộ anh trai từ nhỏ.

Vào tháng 5, Brooklyn và Nicola từng đến London quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang Pháp-Ý ở địa điểm cách nhà bố mẹ ruột chỉ hơn 1 dặm, nhưng cả hai không hề ghé thăm Harper hay liên lạc với cô bé. Nhưng cuối cùng, vào ngày sinh nhật tuổi 14 đẹp đẽ của Harper, Brooklyn cũng đã có động thái bày tỏ tình cảm, chứng minh vị thế đặc biệt của em gái út trong lòng anh cả.

Trong khi đó, Victoria chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào của Harper qua các năm trên Instagram kèm lời nhắn xúc động: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ!! Mẹ tự hào về cô gái trẻ mạnh mẽ, tốt bụng, tài năng mà con đang trở thành. Con là bạn thân nhất của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều!!"

Harper qua camera của mẹ - Victoria Beckham - dễ thương cỡ này

Bài đăng đi kèm nhiều khoảnh khắc đáng yêu: Harper diện váy hồng, đi xe máy với bố David, hát theo ca khúc Call Me Maybe… Cả Romeo cũng không quên gửi lời chúc "Yêu em mãi mãi" kèm ảnh chung hai anh em tại sự kiện.

Romeo vô cùng cưng chiều cô em gái nhỏ

Thậm chí, bạn gái của Cruz – nữ ca sĩ Jackie Apostel - cũng góp mặt trong "bảng vàng chúc mừng" khi đăng ảnh thân thiết với Harper và gọi cô bé là "cô gái xinh đẹp nhất".

Bạn gái của Cruz Beckham gọi Harper là cô gái xinh đẹp kèm theo những khoảnh khắc đáng yêu của hai chị em