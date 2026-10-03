Tin vui showbiz: Cầu thủ tuyển quốc gia nhận lương 2,9 tỷ/tuần thông báo cưới ngọc nữ showbiz SN 1998, là thanh mai trúc mã

Ngày 3/10, tờ NHK đưa tin Kubo Takefusa - cầu thủ tuyển quốc gia Nhật Bản, hiện thi đấu cho CLB Real Sociedad tại La Liga (Tây Ban Nha) - và nữ diễn viên Fukuhara Haruka đã bất ngờ thông báo tin vui kết hôn.

Trên trang cá nhân, cả hai đăng tải bức ảnh giơ tay khoe nhẫn cưới, kèm bức tâm thư có nội dung: "Chúng tôi, Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara, xin thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người từ khi còn nhỏ cho đến hôm nay. Chúng tôi sẽ không quên lòng biết ơn dành cho mọi người, đồng thời sẽ cùng nhau cố gắng xây dựng một gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Mong mọi người sẽ tiếp tục dành cho chúng tôi sự quan tâm và yêu thương. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người".

Thông tin Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara kết hôn khiến người hâm mộ vô cùng kinh ngạc. Bởi nhiều năm qua, truyền thông Nhật Bản chưa một lần nào đưa tin về chuyện tình cảm của cặp đôi. Hai nhân vật chính cũng không để lộ hint hẹn hò. Điều này cho thấy mối quan hệ cực kỳ kín đáo của Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara. Theo các nguồn tin, cặp đôi vốn là "thanh mai trúc mã", quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, không ai rõ họ phát triển tình cảm từ bao giờ, và bên nhau với tư cách tình nhân được bao năm trước khi đi đến hôn nhân.

Trước khi công bố kết hôn, Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara không để lộ hình ảnh hay thông tin nào cho thấy họ đang yêu nhau. Ảnh: Instagram.

Kubo Takefusa sinh năm 2001, được xem là một trong những tiền vệ tài năng tiêu biểu của bóng đá Nhật Bản. Từ bé anh đã sang châu Âu để gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của CLB Barcelona. Sau khi trở về Nhật Bản, Kubo gia nhập đội trẻ FC Tokyo. Năm 2016, anh ra sân tại J3 League khi mới 15 tuổi 5 tháng 1 ngày, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại J.League ở thời điểm đó.

Năm 2019, Kubo được Real Madrid ký hợp đồng. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Mallorca, Villarreal và Getafe dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm tại La Liga. Từ mùa giải 2022, anh chính thức thi đấu cho CLB Real Sociedad. Anh hiện được trả mức lương 5,2 triệu euro/năm (gần 152 tỷ đồng), và mỗi tuần sẽ nhận được 100.192 euro (2,9 tỷ đồng). Kubo Takefusa cũng một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Kubo Takefusa là một trong những tiền vệ tiêu biểu của bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.

Cô dâu Fukuhara Haruka sinh năm 1998, hơn Kubo Takefusa 3 tuổi. Fukuhara Haruka bước chân vào giới giải trí từ năm 2005 với tư cách diễn viên nhí. Cô được khán giả biết đến rộng rãi nhờ chương trình Cooking Idol! I’m Mīru!, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình buổi sáng Maiagare! của NHK. Nhờ hoạt động lâu năm và nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp chuẩn ngọc nữ, Fukuhara Haruka sở hữu độ nhận diện cao tại Nhật Bản. Năm 2026, Fukuhara Haruka ghi dấu ấn với vai chính trong phần 2 của bộ phim Ano Hoshi ga Furu Oka de, Kimi to Mata Deaitai.

Nhan sắc xinh đẹp, thanh tú của Fukuhara Haruka. Ảnh: Instagram.

Nguồn: NHK, Sina