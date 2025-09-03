Tin vui: Từ 1/10 có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (có hiệu lực từ 01/10/2025) đã liệt kê cụ thể các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thứ nhất là thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa theo quy định pháp luật.

Thứ ba là thu nhập của cá nhân như nhà đầu tư, chuyên gia, sáng lập viên khi tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Các chuyên gia nhận định, việc bổ sung ba khoản thu nhập này vào diện miễn thuế sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính, khuyến khích đội ngũ trí thức và nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp. Đây cũng là cách Nhà nước thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn kinh doanh, tạo giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế.

Song song với chính sách này, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nhằm đồng bộ với các luật liên quan và mở rộng ưu đãi hơn nữa cho những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Điều này thể hiện định hướng dài hạn của Chính phủ trong việc phát triển kinh tế tri thức, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt.

Bên cạnh đó, ưu đãi thuế mới có thể trở thành “đòn bẩy vô hình”, tạo động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Việc miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho nhà khoa học, chuyên gia hay nhà đầu tư mà còn phát đi thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các ý tưởng đổi mới, khuyến khích nhân tài và vốn chất xám đổ vào lĩnh vực này.

Như vậy, từ ngày 1/10 tới, người lao động, chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sẽ được hưởng lợi rõ rệt từ chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là một trong những bước đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và khẳng định vai trò ngày càng lớn của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội.