Tin vui về 2.600 tỷ đồng cho học sinh TP.HCM

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026. Theo đó, tổng ngân sách dự kiến chi hơn 2.600 tỉ đồng nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh công lập và ngoài công lập.

Học phí tại các cơ sở công lập

Trong tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP.HCM nêu rõ mức thu học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, cụ thể (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

- Mầm non: 180.000 đồng

- Tiểu học: 80.000 đồng

- THCS: 100.000 đồng

- THPT: 120.000 đồng

Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chính sách này trong năm học 2025-2026 là khoảng 2.019 tỉ đồng, lấy từ ngân sách thành phố. (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với hình thức học trực tuyến, mức học phí sẽ được tính bằng 75% học phí trực tiếp, làm tròn đến đơn vị ngàn đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện sẽ được bảo đảm từ ngân sách thành phố.

Tổng chi phí để triển khai chính sách học phí mới cho năm học 2025-2026 dự kiến khoảng 2.019 tỷ đồng.

Hỗ trợ học phí cho hơn 430.000 học sinh ngoài công lập

Song song với việc quy định mức học phí ở khối công lập, UBND TP.HCM cũng trình HĐND TP phương án hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở dân lập, tư thục, cũng như tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu có đào tạo hệ phổ thông.

Theo UBND Thành phố, việc ban hành nghị quyết này là cần thiết, nhằm vừa đáp ứng yêu cầu pháp lý, vừa phù hợp với thực tiễn sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, có diện tích 6.772,59 km² và dân số hơn 14 triệu người. Chính sách hỗ trợ cũng bám sát chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về miễn, giảm học phí cho học sinh ngoài công lập.

Dự thảo Nghị quyết xác định trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí của các cơ sở công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. (Ảnh minh họa: daibieunhandan.vn)

Trong dự thảo, các đối tượng được hưởng chính sách là trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn TP.HCM. Mức hỗ trợ sẽ bằng 100% mức học phí tại các cơ sở công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Trong trường hợp mức học phí của công lập cao hơn học phí thực tế của cơ sở dân lập, tư thục, thì học sinh sẽ được hỗ trợ tương ứng với mức thu của chính cơ sở dân lập, tư thục đó.

Chính sách dự kiến áp dụng từ năm học 2025 - 2026, với tổng kinh phí khoảng 624 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Nguồn chi này sẽ dành để hỗ trợ cho hơn 430.000 học sinh tại các trường dân lập, tư thục và khoảng 14.000 học sinh đang học chương trình phổ thông tại các đơn vị trực thuộc trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.

