Tính bảng giá đất đến từng thửa, chuyện không dễ?

13-08-2025 - 16:52 PM | Bất động sản

Liên quan đến nội dung Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024, chuyên gia Savills đánh giá, việc triển khai bảng giá chi tiết đến từng thửa vẫn còn gặp nhiều thách thức, chủ yếu do hạ tầng dữ liệu đất đai toàn quốc hiện chưa đầy đủ và đồng bộ.

Tính bảng giá đất đến từng thửa, chuyện không dễ?- Ảnh 1.

Việc triển khai bảng giá chi tiết đến từng thửa vẫn còn gặp nhiều thách thức. (Ảnh: Int)

Mới đây, tại Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 đề xuất phương án xây dựng bảng giá đất chi tiết đến từng thửa tại những nơi có bản đồ địa chính số. Đây là một bước cải cách được đánh giá cao, góp phần minh bạch hóa định giá, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi, bồi thường…

Tuy nhiên, bà Nguyễn Quỳnh Trang - Trưởng bộ phận Dịch vụ Định giá & Tư vấn Savills Hà Nội nhấn mạnh rằng triển khai bảng giá đến từng thửa không đơn giản: “Việc triển khai bảng giá chi tiết đến từng thửa vẫn còn gặp nhiều thách thức, chủ yếu do hạ tầng dữ liệu đất đai toàn quốc hiện chưa đầy đủ và đồng bộ.”

Để bảng giá này phản ánh đúng giá trị thực tế, cần tích hợp nhiều lớp dữ liệu từ bản đồ địa chính, lịch sử giao dịch, quy hoạch, hạ tầng, đến điều kiện môi trường thành một hệ thống chuẩn hóa, có cơ chế cập nhật thường xuyên và kiểm soát chất lượng.

Theo bà Trang, thay vì áp dụng đồng loạt trên toàn quốc, một lộ trình triển khai theo từng giai đoạn sẽ khả thi hơn. Savills đề xuất các đô thị có hạ tầng số phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có thể là những địa phương tiên phong, từ đó mở rộng dần khi các tỉnh thành khác đủ điều kiện.

Những điều chỉnh trong Dự thảo Luật Đất đai 2024 sẽ là bước đi tích cực nếu được triển khai đồng bộ với hạ tầng dữ liệu minh bạch, quy trình rõ ràng và năng lực chuyên môn được bảo đảm.

Bà Trang cho rằng, chính sách định giá chỉ có thể phát huy hiệu quả khi kết hợp được vai trò điều tiết của Nhà nước với yếu tố thị trường trong khuôn khổ quản trị hiện đại. Xây dựng bảng giá đất đến từng thửa là một cải cách tiến bộ. Nếu được triển khai có lộ trình và hỗ trợ bằng hạ tầng số đủ mạnh, chính sách này sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng ách tắc trong các dự án do chậm định giá, đồng thời tạo tiền đề cho một hệ thống định giá đất minh bạch và hiệu quả hơn trên toàn quốc.

Một điểm thuận lợi đáng kể là theo Luật Đất đai 2024, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tính theo bảng giá đất chính thức. Chính sách này góp phần khuyến khích người dân kê khai giá giao dịch sát thực tế, qua đó tạo nền tảng hình thành hệ thống dữ liệu giá đất gần với thị trường.

Theo Dương Trang

Nhịp sống thị trường

