Tỉnh có đường bờ biển dài 200km và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ sắp có khu đô thị lấn biển 83 ha, vốn đầu tư nghìn tỷ

CTCP Tập đoàn C.E.O (mã: CEO) vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Khu đô thị Tây Bắc phường Vĩnh Quang giai đoạn 2 (Khu đô thị Sonasea Kiên Giang City) tại tỉnh An Giang. Tổng mức đầu tư của Sonasea Kiên Giang City khoảng hơn 2.600 tỷ đồng.

Sonasea Kiên Giang City có quy mô 83 ha, thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Dự án nằm tiếp giáp biển ở phía tây bắc và tây nam; phía đông bắc tiếp giáp đường Ba Tháng Hai rộng 31 m.

Theo hồ sơ, khu vực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch là khu vực lấn biển, có mặt tiếp giáp biển trải dài khoảng 2km, không có dân cư sinh sống. Phía đông nam cách dự án khoảng 150 m có khu đô thị Tây Bắc giai đoạn 1 phường Vĩnh Quang (hơn 99 ha) đã và đang triển khai.

Về tính chất, Sonasea Kiên Giang City được định hướng là khu đô thị lấn biển với quy mô dân số dự kiến 12.000 người. Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 34 ha được phân bổ cho các công trình nhà ở.

Dự án bố trí hơn 21 ha cho nhà ở liền kề, với mật độ xây dựng trung bình 90% và chiều cao 5 tầng. Đất biệt thự chiếm gần 3,9 ha, giới hạn chiều cao 3 tầng. Ngoài ra, đất ở chung cư được phép xây tối đa 30 tầng với mật độ 30–40%, kèm theo một tòa chung cư hỗn hợp cũng cao tối đa 30 tầng.

Dự án còn có 3 lô nhà ở xã hội cao 5 tầng với mật độ 40%. Ngoài ra, dự án sẽ có thêm bãi tắm nhân tạo rộng hơn 8.000 m2 cùng các công trình cơ quan, trụ sở, bến du thuyền...

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, CEO Group sẽ hoàn thiện toàn bộ thủ tục thiết kế, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai và cấp phép xây dựng. Từ quý I/2027 đến quý IV/2030, dự án sẽ được khởi công, thi công lấn biển, hoàn thiện xây dựng và đưa vào vận hành.

Bên cạnh dự án này, CEO còn đang triển khai dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng. Mới đây, thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp trương hoàn thiện thủ tục để khởi công vào ngày 19/12/2025. Cùng với đó, UBND xã Chấn Hưng phải bàn giao 50 ha mặt bằng sạch trước ngày 30/12/2025; phương án xây dựng khu tái định cư phải được trình trong tuần tới để làm cơ sở phục vụ giải phóng mặt bằng.

Trong năm nay, CEO Group đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ pháp lý và thi công tại các dự án trọng điểm như Sonasea Residences (Phú Quốc), CEOHomes Hana Garden (Mê Linh – Hà Nội), Sonasea Vân Đồn Harbor City và Sonasea Premier Nha Trang.

Đồng thời, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho hoạt động M&A, ưu tiên các dự án bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị có công năng hỗn hợp tại nhiều địa phương.

Sau sáp nhập, An Giang sở hữu vùng biển rộng 63.290 km2, đường bờ biển dài 200km và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ; trong đó, 40 đảo có dân sinh sống. Đảo lớn nhất Phú Quốc là biểu tượng, nền tảng của tiềm năng kinh tế biển An Giang. Kinh tế biển hiện chiếm 80% GRDP toàn tỉnh, đóng góp đáng kể vào việc cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt tại các địa phương ven biển và hải đảo.



