"Tình cũ" Lee Min Ho giảm 10kg mà da vẫn căng mịn, hồng hào nhờ ăn 1 loại quả tăng collagen, chống nắng tự nhiên

1 loại quả tăng collagen, chống nắng tự nhiên mà "tình cũ" Lee Min Ho thường ăn

Trong làng giải trí xứ Hàn, Park Min Young được khán giả đánh giá là một trong những mỹ nhân đình đám bậc nhất, cô sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ không hề thay đổi dù gần 20 năm vào nghề.

Nhan sắc của Park Min Young khi mới vào nghề và bây giờ.

Cô có bước ngoặt sự nghiệp cực kỳ lớn vào năm 2011 khi đóng bom tấn truyền hình "Thợ săn thành phố" đóng cặp cùng tài tử Lee Min Ho. Kể từ đây, tên tuổi của Park Min Young ngày càng được khán giả biết tới.

Năm 2023, Park Min Young gây sốc khi quyết định giảm cấp tốc 10kg để đóng phim "Marry My Husband". Sau khi giảm cân đột ngột, thông thường mọi người dễ gặp phải tình trạng làn da sạm màu, nhăn nheo, thiếu độ đàn hồi, thế nhưng Park Min Young vẫn giữ được làn da căng mịn nhờ có bí quyết riêng.

Park Min Young gây sốc khi quyết định giảm cấp tốc 10kg để đóng phim, nhân vật cô thủ vai là một bệnh nhân ung thư.

Bí quyết của Park Min Young đó là uống nhiều nước và ăn táo mỗi ngày suốt quá trình giảm cân. Có những ngày Park Min Young thậm chí còn cắt bỏ hết thực phẩm, chỉ ăn táo để giảm cân nhanh. Tuy nhiên, nàng mỹ nhân nói bản thân chỉ thực hiện phương pháp này khi thực sự cần thiết. Những ngày khác cô chỉ ăn táo như 1 món tráng miệng, vẫn ăn các thực phẩm lành mạnh khác để đầy đủ năng lượng.

Táo là lựa chọn hàng đầu nếu các gia đình muốn bổ sung vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa... Bởi táo dễ ăn, dễ mua và dễ dàng kết hợp với các thực phẩm khác.

Bí quyết của Park Min Young đó là uống nhiều nước và ăn táo mỗi ngày suốt quá trình giảm cân.

Sở dĩ táo giúp giảm cân là bởi chúng giàu chất xơ, vitamin, tạo cho bạn cảm giác no lâu, ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong ngày và đạt được hiệu quả giảm cân. Ngoài ra, táo chứa nhiều nước sẽ không gây tích tụ mỡ trong cơ thể khi bạn ăn no, hiệu quả giảm cân sẽ tăng lên gấp bội.

Đặc biệt, táo còn là thực phảm giúp chống tia cực tím (UV) tuyệt vời. Táo cũng giống như các loại quả như cam, bưởi, ổi, kiwi đó là chứa hàm lượng vitamin C cao. Tăng lượng vitamin C sẽ giúp thay thế các chất dinh dưỡng bị mất trong ngày, thúc đẩy sản xuất collagen của da và làm dịu viêm da bị gây ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hơn nữa táo có chứa một chất gọi là polyphenol, có thể đóng vai trò trong việc chăm sóc da và chống oxy hóa rất tốt.

Những thói quen khác giúp Park Min Young giảm cân, chăm da đẹp

Park Min Young cho biết cô không bao giờ quên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài

Ngoài thói quen ăn uống lành mạnh, Park Min Young còn chú ý tập nhảy vũ đạo để đốt cháy mỡ thừa. Cô cũng ngủ đủ giấc để đảm bảo da luôn đẹp, khỏe. Dù lịch trình bận đến mấy, nữ diễn viên cũng ranh thủ ngủ lúc rảnh rỗi.

Một thói quen chống lão hóa không thể thiếu của Park Min Young đó là sử dụng kem chống nắng trước khi ra đường. Park Min Young cho biết cô không bao giờ quên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Nếu ở ngoài trời lâu, cô thoa lại kem sau mỗi hai tiếng để da được bảo vệ toàn diện.

Bôi kem chống nắng trước khi ra đường 30 phút có tác dụng bảo vệ da của chúng ta khỏi tổn thương gây ra bởi các tia cực tím (UV), trong đó tia UVA và UVB từ ánh sáng mặt trời. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ. Nếu bạn chỉ bôi kem chống nắng vào buổi sáng và cả ngày không bôi lại thì cơ thể bạn sẽ không được bảo vệ hoàn toàn khi ra ngoài ăn trưa hoặc về nhà sau giờ làm việc.