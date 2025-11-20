Tỉnh giáp ranh TPHCM sẽ có trường đua quốc tế 600ha do tập đoàn lớn của Nhật Bản đầu tư





Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tập đoàn Honda Mobility tại Tokyo để trao đổi kế hoạch đầu tư dự án Trường đua Quốc tế Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Honda Mobility đã giới thiệu đề án Trường đua Quốc tế Tây Ninh, hướng tới xây dựng một tổ hợp thể thao - giải trí - du lịch quy mô lớn trên 600ha.

Dự án được thiết kế để tổ chức các sự kiện quanh năm như đua ô tô, mô tô, drift, e-sports, lễ hội âm nhạc và triển lãm công nghệ… nhằm tạo nguồn doanh thu ổn định và duy trì sức hút liên tục.

Bên cạnh đó với đó, nhà đầu tư đề cao mục tiêu phát triển bền vững, đặt ra các tiêu chí khắt khe về giảm phát thải, an toàn quốc tế, cơ hội việc làm và lượng khách nội - ngoại đến Tây Ninh, qua đó tăng cường hiệu ứng quảng bá hình ảnh tỉnh trên truyền thông toàn cầu.

Honda Mobility kỳ vọng dự án sẽ đưa Tây Ninh trở thành điểm đến thể thao - giải trí mới của khu vực, tương tự mô hình Suzuka và Motegi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với Tập đoàn Honda Mobility tại Tokyo.





Sau khi nghe nhà đầu tư giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao ý tưởng dự án, đồng thời nhấn mạnh tỉnh có lợi thế nổi bật về hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với TPHCM và các cửa khẩu quốc tế. Các trục giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cùng mạng lưới liên vùng trong bán kính 20km được nhận định sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, vận chuyển và thu hút khách quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, dự án Trường đua Quốc tế Tây Ninh sẽ được triển khai trên nền tảng hạ tầng kết nối trực tiếp với TPHCM và các cửa khẩu quốc tế. Đồng thời phát huy bản sắc địa phương, lồng ghép văn hóa, ẩm thực và các danh thắng nổi bật như núi Bà Đen và vùng Đồng Tháp Mười, tạo thành một hệ sinh thái du lịch đặc trưng kết hợp thể thao, giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Tại buổi làm việc, tỉnh Tây Ninh cũng giới thiệu một số đối tác và quỹ đất tiềm năng để Honda Mobility nghiên cứu triển khai. Lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các bên sớm trao đổi về quy hoạch và mô hình đầu tư để hiện thực hóa dự án, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách và quỹ đất sạch, mang lại giá trị lâu dài cho các bên.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Honda Mobility sẽ chính thức trình bày kế hoạch hợp tác tới tỉnh Tây Ninh tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo.

Sau chuyến công tác của tỉnh tại Nhật Bản, tập đoàn sẽ trực tiếp làm việc và khảo sát thực tế tại tỉnh nhằm cụ thể hóa kế hoạch đầu tư và mở đường cho dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Được biết, Honda Mobility Land là đơn vị thành viên của Tập đoàn Honda, hiện là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ, di chuyển và thể thao, hoạt động tại hơn 150 quốc gia.

Hiệp tập đoàn này đang quản lý hai trường đua nổi tiếng là Suzuka Circuit tại tỉnh Mie, đón hơn 1,6 triệu lượt khách/năm và Mobility Resort Motegi tại tỉnh Tochigi, với khoảng 1 triệu lượt khách/năm, đóng góp hiệu ứng kinh tế hơn 768 tỷ yên cho nền kinh tế Nhật Bản.



