Tình hình bất ổn của cô gái 27 tuổi: Lương chưa tới 13 triệu, nợ 400 triệu…

Có nợ là điều không ai mong muốn, dù vì bất kỳ lý do gì. Có nợ khi thu nhập chưa cao lại là điều đáng sợ hơn nữa. Bởi tiền lương dường như chỉ đủ trả nợ, mọi chi phí sinh hoạt từ cơ bản nhất như bữa ăn cũng phải "co kéo", vậy mà cũng không dư nổi đồng nào.

Một bên là nợ nần, một bên là cảm giác chông chênh lo sợ "nếu có việc gì, tiền đâu mà xoay sở"... Áp lực cứ ngày càng nhiều hơn vì lẽ đó.

Cô gái 27 tuổi trong câu chuyện dưới đây, buồn thay, lại đang ở trong hoàn cảnh như vậy.

Không biết gánh sao cho nổi khoản nợ 400 triệu với mức lương 12,5 triệu/tháng

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết bản thân đang phải trả nợ giúp mẹ 2 khoản nợ ngân hàng. Một khoản 300 triệu, riêng tiền lãi mỗi tháng đã 2,3 - 2,4 triệu đồng. Một khoản 100 triệu, thì mình đóng cố định 4,8 triệu đồng cả gốc và lãi trong 36 tháng.

Với mức lương 12,5 triệu/tháng, thậm chí có tháng còn thấp hơn, cô gái này hiện đang rất bế tắc, không biết nên làm gì để có tiền mà trả nợ…

Ảnh minh họa

“Em 27 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh ở Hà Nội, thu nhập được có 12,5 triệu/tháng, có tháng không đủ KPI thì thấp hơn. Với 2 khoản nợ như thế kia thì tiền lương nhiều khi chỉ đủ trả lãi, không biết bao giờ mới trả được phần gốc…

Chưa kể, em còn không có khoản tiết kiệm nào cả, lúc nào cũng lo lắng sợ bị bệnh, rồi hư xe thì không biết sao luôn. Trước đây em bị sỏi nặng, phải nằm viện nhiều rồi, sức khỏe nói chung cũng không tốt. Xe thì ống bô đen xì khói cũng chưa dám đi sửa…

Nhiều khi em cũng tủi thân, 27 tuổi nhưng không dám nghĩ tới chuyện làm đẹp, yêu đương. Em đang cố gắng tăng thu nhập nhưng tìm việc làm thêm mãi cũng không có…” - Cô gái trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, không ít người chung hoàn cảnh bày tỏ sự cảm thông với cô gái này. Những người còn lại, ngoài việc động viên cô cố gắng, dường như không ai biết phải nói gì thêm. Khoản nợ 400 triệu dù sao cũng không phải do cô gây ra… Nỗ lực trả nợ giúp mẹ là điều mà nhiều người cho là vừa đáng khen, vừa đáng thương.

Ảnh minh họa

"Thương bạn quá. Ngày xưa mẹ mình cũng nợ, ba mình và mình cũng phải cùng nhau cố gom vào trả giúp mẹ, cũng mấy năm mới xong. Lúc vượt qua rồi nhìn lại thì thấy ừ cũng chỉ là 1 giai đoạn ngắn, hơi khó khăn trong đời, nhưng lúc còn đang bị nợ trói chân thì mệt mỏi, bế tắc lắm. Mong bạn và mẹ cố gắng, cứ cố thôi thì rồi nhất định sẽ ổn" - Một người động viên.

"Chị hơn em mấy tuổi, cũng đang gồng để trả nợ cho bố mẹ đây, trả được 2 năm rồi. Nợ ban đầu hơn 600 triệu, giờ còn có gần 200 triệu thôi. Nhiều lúc cũng mệt lắm, chỉ muốn bỏ đi trốn thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không đành lòng, nên lại cố tiếp. Cứ thế mà sống qua ngày thì cũng sắp đến lúc trả hết nợ rồi. Có nợ thì ngoài cố gắng ra, không ai giúp được mình đâu em à, nhất là nợ ngân hàng. Nợ người thân còn có thể xin khất vài tháng, chứ nợ ngân hàng thì khó lắm" - Một người bộc bạch.

"Mình cũng đã từng gánh nợ năm 18-19 tuổi vì làm ăn kinh doanh thất bại, số tiền nợ gấp 6 lần của bạn. Lúc đó mình làm việc như cái máy, từ việc tay chân tới việc tri thức. Ngày đi học, hôm nào về sớm thì đi phiên dịch, làm shipper, chiều tối đi làm MC, gia sư, tối đến làm dịch tài liệu, cuối tuần đi rửa bát, phụ bếp, làm công nhân sơ chế thực phẩm, rồi buôn rau, buôn trái cây ở chợ sỉ, đem về chia nhỏ ra bán. Mình cứ sống như vậy 5 năm liên tiếp, thì mình đã trả xong nợ.

Thế nên chỉ cần cố thì không nợ nào không hết. Nhưng cũng mong bạn luôn nhớ dù cần tiền đến đâu cũng không bán rẻ lương tâm, không làm ăn phi pháp và đừng lơ là sức khỏe, nhất là khi bạn đã từng bệnh rồi. Cố lên nhé" - Một người dốc lòng tâm sự.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

1 - Gom nợ về 1 mối

Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi. Đồng thời, xin giãn nợ với những khoản nợ không có lãi.

Ảnh minh họa

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.