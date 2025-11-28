Tình hình hiện tại của Tóc Tiên và mẹ

Trên mạng xã hội là một người sôi nổi, lên sân khấu diễn là "quậy" nhiệt tình, nhưng cuộc sống của Tóc Tiên có nhiều vấn đề đáng bận tâm. Trước khi vướng tin đồn hôn nhân với Touliver đang có vấn đề thì Tóc Tiên đối diện với chuỗi căng thẳng kéo dài vì mâu thuẫn với mẹ. Thậm chí, chính mẹ của Tóc Tiên cũng là người không hài lòng khi con gái xây dựng gia đình với Touliver. Không hề che giấu, nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc, tủi thân khi nhắc đến mối quan hệ giữa cô và mẹ. Sau nhiều năm, quan hệ mẹ - con hiện tại của Tóc Tiên cũng được công chúng quan tâm.

Lần mới nhất Tóc Tiên nhắc về mẹ là vào khoảng tháng 8/2025, đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ bắt đầu dọn ra khỏi biệt thự để "tách biệt" với Touliver. Từ đó đến nay, Tóc Tiên và Touliver không xuất hiện chung cũng không nhắc, tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Trong lần hiếm hoi nhắc đến mẹ, Tóc Tiên gây bất ngờ khi khoe nhận được túi cherry và socola. Cô còn hạnh phúc bày tỏ: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi)". Việc Tóc tiên khoe được mẹ quan tâm, chăm sóc cũng phần nào thể hiện tình cảm giữa họ đã không còn xa cách như trước. Cư dân mạng "thở phào" cho rằng nữ ca sĩ ẩn ý chuyện đã làm lành với mẹ sau thời gian dài "chiến tranh lạnh".

Lần hiếm hoi Tóc Tiên nhắc về mẹ gần đây, chi tiết thể hiện mối quan hệ đã bớt "căng" hơn trước

Tóc Tiên từng là học sinh giỏi nổi bật của trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), đặc biệt xuất sắc ở các môn tự nhiên. Song song đó, Tóc Tiên cũng sớm thể hiện năng khiếu ca hát và đam mê nghệ thuật rõ rệt từ khi còn bé. Tại kỳ thi đại học, vợ Hoàng Touliver khiến nhiều người trầm trồ khi đậu cùng lúc 3 trường top đầu gồm Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau đó, cô sang Mỹ để theo học ngành Y theo định hướng từ gia đình. Lộ trình học kéo dài đến 9 năm, nhưng chỉ đến năm thứ 6, Tóc Tiên quyết định rẽ hướng, dừng lại để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sự thay đổi này cũng là khởi nguồn cho loạt mâu thuẫn giữa Tóc Tiên và mẹ - người từng là diễn viên múa ba lê và rất khắt khe với nghề nghệ thuật. Bà từng thẳng thắn phản đối việc con gái từ bỏ ngành Y để làm ca sĩ, bởi quan niệm "xướng ca vô loài". Bà thậm chí ra điều kiện phải trở thành bác sĩ rồi mới được theo đuổi đam mê âm nhạc. Nhưng Tóc Tiên đã chọn một lối đi khác, dấn thân hoàn toàn vào nghệ thuật, chấp nhận "chiến tranh lạnh" với mẹ suốt thời gian dài để sống đúng với lựa chọn của mình. Sau khi Tóc Tiên nghỉ học Y, mâu thuẫn với mẹ lên đến đỉnh điểm, nhiều lần cả hai cố gắng hòa giải nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Tóc Tiên từng bật khóc khi chia sẻ mâu thuẫn với mẹ ruột đến mức phải bỏ nhà đi, trốn trong tủ khóc. Tóc Tiên tâm sự: "Vào trường Y và trở thành bác sĩ là kỳ vọng cực lớn từ gia đình nhưng có lẽ trong Tiên đã chảy dòng máu nghệ thuật, không dễ gì để chống lại. Mẹ buồn phiền luôn trách con đã đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. Mẹ giận dữ khi thấy con thay đổi quá nhiều, nó lệch pha với những tiêu chuẩn mẹ đặt ra. Ba mẹ thường quẳng vào con cái câu nói 'hãy nhìn người ABC kia đi' mà quên mất tự hỏi mình 'ba mẹ nhà người ta thế nào?'. Không ít lần quá áp lực, đang lái xe trên đường mà Tiên dừng lại, bước xuống vệ đường để ôm mặt khóc. Những cảm xúc đó nó ám ảnh Tiên mãi".

Tóc Tiên từ bỏ con đường học bác sĩ theo định hướng của mẹ để theo đuổi đam mê âm nhạc

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái, kể cả trong chuyện tình cảm của cô cũng bị mẹ quản lý. Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 chỉ có bố Tóc Tiên từ Mỹ về dự, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mẹ cô. Chi tiết này từng công chúng nhìn thấy rõ sự căng thẳng giữa đôi bên. Vắng mặt tại lễ cưới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mẹ - con và mẹ vợ - con rể giữa 3 người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau ngần ấy năm.

Mẹ Tóc Tiên từng không tham dự đám cưới của con gái