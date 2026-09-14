Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại

| | Lifestyle

"Đợt này trong cổ họng tôi bị viêm lên nên đau lắm, tôi phải uống thuốc mỗi ngày" – nghệ sĩ Khánh Ngọc chia sẻ.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối, tình cảnh vô cùng khó khăn.

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc và Phi Phụng

So với lần gặp trước, lần này sức khỏe của nghệ sĩ Khánh Ngọc đã tốt hơn và bắt đầu nói được dù rất yếu và tiếng bị khản.

Cô chia sẻ: "Đợt này trong cổ họng tôi bị viêm lên nên đau lắm, tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Trước đây tôi cũng uống thuốc mỗi ngày nhưng ít, giờ phải uống lượng thuốc nhiều hơn và uống thuốc đặc trị. Cứ nửa tháng là tôi phải đi tái khám và lấy thuốc một lần".

Nghệ sĩ Khánh Ngọc sinh năm 1968, từng đi đoàn Sài Gòn 1 cùng NSND Thanh Điền, NSND Thanh Kim Huệ, thường hát đào nhì, đào ba. Trong đó, vở tuồng nổi tiếng nhất cô từng đóng là Yêu và ghen.

Nữ nghệ sĩ có hai con, một trai một gái. Con trai cô bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Cô được cha mẹ cho một căn nhà ở Cà Mau nên về đó ở, cứ 3 tháng lại lên Sài Gòn một lần để khám.

Vì không thể đi hát được nên nghệ sĩ Khánh Ngọc phải xoay sở buôn bán đủ thứ nhưng vì không có duyên bán hàng nên làm gì cũng thất bại, cuộc sống khó khăn.

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại - Ảnh 2.

Trong những lần gặp nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký trước đây, nghệ sĩ Khánh Ngọc bệnh nặng tới mức không thể nói được, mỗi lần giao tiếp chủ yếu ra ký hiệu hoặc viết chữ cho người đối diện đọc. Vì thế, nghệ sĩ Khánh Ngọc luôn phải mang theo người một chiếc bút và một quyển sổ tay để ghi ra những điều muốn nói.

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô đã chuyển về Cà Mau sống được 20 năm. Cô bị ung thư thanh quản, phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được, chỉ đủ tiền để xạ trị 1 lần, hóa trị cũng 1 lần.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc phải lên Sài Gòn để phẫu thuật thông khí quản, xong lại về Cà Mau. Cô có bảo hiểm hỗ trợ nhưng mỗi lần xạ trị cũng mất 7 triệu sau khi trừ bảo hiểm, chưa tính tiền đi lại.

Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.

Nữ nghệ sĩ 61 tuổi cầu hôn lại chồng cũ sau 20 năm ly hôn: "Già đi cũng là một đặc ân"


Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
nữ nghệ sĩ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 vùng đất mát mẻ quanh năm, sở hữu “sống lưng khủng long” giữa biển mây, vừa được vinh danh điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Việt Nam có 1 vùng đất mát mẻ quanh năm, sở hữu “sống lưng khủng long” giữa biển mây, vừa được vinh danh điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á Nổi bật

Cặp vợ chồng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà: Tốn 31,8 triệu/tháng nhưng 1 năm lại dư thêm 453 triệu đồng

Cặp vợ chồng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà: Tốn 31,8 triệu/tháng nhưng 1 năm lại dư thêm 453 triệu đồng Nổi bật

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay với tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới: Liên quan đến AI, an ninh mạng

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay với tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới: Liên quan đến AI, an ninh mạng

06:10 , 14/09/2026
Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và em trai NS Hoài Linh

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và em trai NS Hoài Linh

02:03 , 14/09/2026
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây hòn đảo mang tên "Mặt trời" bên bờ biển Nam Bộ: Quy hoạch cho hơn 53.000 người, làm 77km đường, tương tự mô hình Qatar, UAE đã làm từ lâu

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây hòn đảo mang tên "Mặt trời" bên bờ biển Nam Bộ: Quy hoạch cho hơn 53.000 người, làm 77km đường, tương tự mô hình Qatar, UAE đã làm từ lâu

00:06 , 14/09/2026
Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Ánh Dương mê tít Việt Nam

23:31 , 13/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên