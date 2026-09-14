Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay với tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới: Liên quan đến AI, an ninh mạng

Ngày 10/9, tại Điện Élysée ở Paris, Vietjet - hãng hàng không gắn với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - và Thales đã mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hàng không công nghệ cao. Theo thông tin được Thông tin Chính phủ đăng tải sau lễ ký, Vietjet và Thales triển khai hợp tác theo mô hình Repair-By-The-Hour (RBTH). Theo đó, Thales sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện tử hàng không trên đội tàu Airbus A320/A321, A321neo/A321XLR, A330 và A330neo của Vietjet.

Mục tiêu là nâng cao độ tin cậy kỹ thuật, tăng tính sẵn sàng của đội tàu và tối ưu chi phí sửa chữa, bảo dưỡng. Đáng chú ý, quan hệ giữa hai bên không dừng ở việc xử lý thiết bị khi máy bay cần sửa chữa.

Lễ ký kết của đại diện Vietjet Air và Thales tại Pháp (Ảnh Thông tin Chính phủ)

Vietjet và Thales đồng thời ký biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác trong hàng không số, điện tử hàng không, AI và an ninh mạng, hướng đến ứng dụng dữ liệu, điện toán đám mây an toàn, bảo dưỡng dự báo và những công nghệ hỗ trợ quá trình ra quyết định trong vận hành hàng không.

Trước đó, Thales cũng đã được Vietjet lựa chọn để trang bị một số hệ thống điện tử hàng không trên các tàu bay mới. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đang chuyển từ cung cấp thiết bị sang hợp tác sâu hơn về dịch vụ và công nghệ.

Thales lớn đến đâu?

Thales không đơn thuần là một doanh nghiệp sửa chữa máy bay. Tập đoàn của Pháp tự giới thiệu là một trong những doanh nghiệp công nghệ toàn cầu trong ba lĩnh vực lớn gồm quốc phòng, hàng không vũ trụ và Cyber & Digital.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Thales, tập đoàn hiện có hơn 85.000 nhân viên tại 65 quốc gia. Doanh thu năm 2025 đạt 22,1 tỷ euro, trong khi ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển lên tới khoảng 4,5 tỷ euro mỗi năm, tập trung vào các công nghệ như AI, an ninh mạng, lượng tử và điện toán đám mây. Riêng nửa đầu năm 2026, Thales đạt doanh thu gần 10,95 tỷ euro và nhận lượng đơn hàng mới trị giá khoảng 12,47 tỷ euro.

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Tại Việt Nam, sự hiện diện của tập đoàn này cũng không mới.

Trao đổi với TTXVN trước chuyến thăm Pháp của lãnh đạo Việt Nam, ông Guy Bonassi, Phó Chủ tịch cấp cao Thales phụ trách châu Á và Mỹ Latinh, cho biết quan hệ giữa Thales và các đối tác Việt Nam đã được xây dựng trong hơn 30 năm.

Danh sách đối tác được lãnh đạo Thales nhắc tới có Vietnam Airlines, Vietjet, VNPT, Viettel, GTEL, MobiFone cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không.

Trong ngành hàng không, Thales từng tham gia các dự án liên quan đến trung tâm kiểm soát không lưu, radar, hệ thống giám sát, thiết bị hỗ trợ dẫn đường và bảo trì tại Việt Nam. Tập đoàn cũng xác định hàng không dân dụng, AI và an ninh mạng là những hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Theo ông Guy Bonassi, Thales đã tích hợp AI vào các hệ thống trọng yếu trong nhiều thập kỷ. Bộ phận chuyên về AI CortAIx của tập đoàn có khoảng 800 chuyên gia làm việc với khoảng 100 trường hợp ứng dụng cụ thể.

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Vietjet chuẩn bị cho đội bay ngày càng lớn

Cái bắt tay với Thales diễn ra trong bối cảnh Vietjet đang đẩy mạnh mở rộng đội tàu và mạng bay quốc tế.

Tháng 5/2025, hãng ký hợp đồng mua thêm 20 Airbus A330-900, qua đó nâng tổng số A330neo đặt mua lên 40 chiếc. Airbus cho biết số máy bay mới sẽ phục vụ kế hoạch mở rộng các đường bay có nhu cầu lớn tại châu Á - Thái Bình Dương và những đường bay dài tới châu Âu trong tương lai.

Cùng với việc bổ sung máy bay, Vietjet cũng liên tục mở rộng năng lực kỹ thuật phía sau đội tàu.

Ngay trong chuyến thăm Pháp lần này, Vietjet và CFM International ký Ý định thư nghiên cứu khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ CFM LEAP tại Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, hai bên sẽ đánh giá nhiều yếu tố từ hạ tầng, trang thiết bị đến năng lực kỹ thuật và nguồn nhân lực.

Ảnh minh họa

Trước đó, Vietjet cũng triển khai nhiều hợp tác về động cơ, dịch vụ kỹ thuật và số hóa bảo dưỡng với các tập đoàn hàng không quốc tế. Báo cáo thường niên của hãng từng đề cập việc sử dụng Nhật ký kỹ thuật điện tử AVIATAR của Lufthansa Technik nhằm tăng tốc độ trao đổi dữ liệu giữa tổ bay và đội ngũ bảo dưỡng.

Nhìn rộng hơn, một đội bay lớn không chỉ cần thêm máy bay. Phía sau mỗi chiếc tàu bay còn là hệ thống động cơ, điện tử hàng không, phụ tùng, bảo dưỡng, dữ liệu và nhân lực kỹ thuật.

Vì thế, thỏa thuận với Thales đáng chú ý ở chỗ Vietjet đang đồng thời chuẩn bị cho cả phần “cứng” lẫn phần “số” của hoạt động hàng không. Khi những chiếc máy bay thế hệ mới tiếp tục được bổ sung, cuộc đua giữa các hãng sẽ không chỉ nằm ở số lượng tàu bay, mà còn ở khả năng vận hành chúng an toàn, ổn định và hiệu quả bằng công nghệ.