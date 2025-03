Tình hình sức khỏe hiện tại của Sỹ Luân

Ngày 23/3, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin nhạc sĩ Sỹ Luân bị mất trí nhớ hoàn toàn sau hai lần mổ não. Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Sỹ Luân lên tiếng về thông tin này, cho biết trí nhớ anh vẫn bình thường sau khi gặp vấn đề về sức khỏe, chỉ thỉnh thoảng hay quên một chút. "Tôi vẫn ổn, lâu lâu bị quên tí thôi ạ", Sỹ Luân chia sẻ.

Bên dưới dòng trạng thái của Sỹ Luân, nhiều bạn bè và người hâm mộ "thở phào nhẹ nhõm" cũng như gửi lời chúc sức khỏe tới nam nhạc sĩ: "Nghe em nói em vẫn ổn. Chị mong em bình an và thành công trong cuộc sống Sỹ Luân nhé"; "Nguyện cầu anh được bình an"; "Hết hồn. Chúc anh khỏe mạnh, bình an"...

Sỹ Luân nhiều lần gặp tin đồn thất thiệt về sức khỏe (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu tiên Sỹ Luân đối mặt với những tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe. Nhiều lần trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin anh "sống thực vật" hay "đã qua đời". Vào tháng 7/2024, nam nhạc sĩ phủ nhận chuyện sống thực vật như bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Nhạc sĩ khẳng định sức khỏe của anh hiện ổn định. “Em vẫn sống rất vui vẻ và yêu đời. Tai nạn chỉ là một trải nghiệm và may mắn cho cuộc đời của em ạ. Cảm ơn mọi người luôn yêu quý Sỹ Luân. Em thấy em vẫn bình thường không bị ngơ ngác", Sỹ Luân viết trên trang cá nhân.

Năm 2009, Sỹ Luân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải mổ não hai lần. Anh từng tiết lộ khoảng thời gian 5 năm sau đó như "chết đi sống lại", không thể tự sinh hoạt, ăn uống. Với sự chăm sóc của mẹ, sức khỏe anh dần hồi phục.

"Trong 5 năm trời, đầu tôi cứ lâng lâng không biết mình là ai và chỉ biết mỗi mẹ thôi. Lúc đó tôi cũng không tự ăn, không tự tắm được", Sỹ Luân chia sẻ trong chương trình Studio số 6.

Thời gian qua, Sỹ Luân trở lại với cuộc sống bình thường, chủ yếu làm công việc đào tạo, giảng dạy âm nhạc. Anh giữ vị trí Phó viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật - Thể thao của Đại học Công nghệ TP.HCM.

Gần đây, anh nhận lời làm giám khảo cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 cùng danh ca Ý Lan, Mạnh Đình, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, rocker Ngọc Ánh và ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Sỹ Luân sinh năm 1982, hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò như nhạc sĩ, ca sĩ, MC... Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc như Áo dài ơi, 1, 2, 3 ngôi sao, Mắt nai cha cha cha, Taxi, Cô gái Trung Hoa...