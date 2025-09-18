Tình hình thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Du lịch vẫn là lĩnh vực chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất. Lượng khách du lịch đến Huế 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,3 triệu lượt, tăng 39,5%; doanh thu từ du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 974,4 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ, đạt 68% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu 8 tháng ước đạt 795,4 triệu USD tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng ước đạt 43.200 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 85.400 tỷ đồng, tăng 10,6%; dư nợ tín dụng đạt 87.700 tỷ đồng, tăng 5,4%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,4%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,06% so với tháng trước, bình quân 8 tháng tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng, ước tăng 17,8%; trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Sản xuất ô tô tăng gấp 8 lần, găng tay các loại tăng 1,9 lần, điện sản xuất tăng 56,3%;...Một số sản phẩm có sản lượng giảm như: Bia giảm 12,5%, tôm đông lạnh giảm 24%, sợi các loại giảm 11%, xi măng giảm 11%,...

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 24.075 tỷ đồng, bằng 63,7% kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Đã cấp mới 35 dự án và điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư 18 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 30.015 tỷ đồng (trong đó, có 9 dự án FDI với vốn đăng ký 32 triệu USD). Thành lập mới 695 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 8.757,7 tỷ đồng, tăng 29,7% về số lượng và gấp 3,8 lần về vốn so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thành phố đã tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục khởi công/khánh thành 16 dự án trọng điểm, có quy mô lớn với tổng vốn hơn 5.284 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

8 tháng đầu năm 2025, hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố Huế giữ vững đà tăng trưởng

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 9.624 tỷ đồng, bằng 78% dự toán, bằng 61% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 24,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 11.483,2 tỷ đồng, bằng 73% dự toán; trong đó Chi đầu tư phát triển 2.473 tỷ đồng, bằng 57,4% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 25/8/2025 giải ngân đạt 3.268,16 tỷ đồng/4.821,304 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân 08 tháng đầu năm cao hơn trung bình của toàn quốc.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đã giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động, đạt 79,5% kế hoạch; trong đó, đưa gần 1.830 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 87% kế hoạch.

Những tháng còn lại của năm 2025, UBND Thành phố Huế cho biết sẽ tập trung các giải pháp trọng tâm, cấp bách đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 10% trở lên. Bố trí, sắp xếp, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công, xử lý tài chính.. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch Thành phố và của các địa phương sau sáp nhập.

Tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu; trong đó, ưu tiên các sản phẩm công nghiệp truyền thống có đóng góp lớn cho tăng trưởng như: Bia, dệt may, sản xuất điện,...Hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn như: Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2), Dự án nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2). Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của thành phố.

Tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp.

Tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Hỗ trợ một số dự án đi vào hoạt động như: Khách sạn Đông Dương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, dự án Khách sạn Huế Square;… Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; phấn đấu thu ngân sách năm 2025 tăng 27,5% so với dự toán giao.

Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.