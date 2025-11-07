Tính năng trên Facebook mà người dùng cần tắt ngay

Theo trang ZDNet, Meta hiện có thể phân tích và lưu giữ ảnh từ thư viện cá nhân của người dùng, bao gồm cả những hình chưa từng được tải lên Facebook, thông qua một tính năng gây tranh cãi mang tên “xử lý đám mây” (cloud processing).

Khi pop-up thông báo về “xử lý đám mây” xuất hiện và người dùng chọn “Cho phép” (Allow), đồng nghĩa với việc họ đã chấp thuận Điều khoản Dịch vụ AI của Meta, cho phép hệ thống AI của công ty phân tích hình ảnh, phương tiện và đặc điểm khuôn mặt của mình.

Một khi được kích hoạt, Facebook sẽ liên tục tải ảnh từ thư viện cá nhân lên đám mây của Meta để tìm kiếm “những khoảnh khắc đáng nhớ”, đồng thời đưa ra các gợi ý chỉnh sửa hoặc ảnh ghép sáng tạo.

Từ tháng 8/2024, một số người dùng đã phát hiện thêm các tùy chọn mới ẩn sâu trong phần cài đặt ứng dụng, cho phép Meta truy cập thư viện ảnh nhằm gợi ý ý tưởng sáng tạo được cá nhân hóa như album du lịch, ảnh kỷ niệm hoặc ảnh ghép tự động. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ không nhớ từng đồng ý với tính năng này, khiến dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quyền riêng tư, đặc biệt đối với những ai không chủ động tham gia.

Tính năng này được thử nghiệm từ mùa hè và hiện đã triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia. Khi bật, Facebook sẽ sử dụng hình ảnh từ thư viện cá nhân chứ không chỉ các bức ảnh đã đăng để đề xuất album chủ đề, bài viết tóm tắt hoặc ảnh tái tạo bằng AI.

Hệ thống AI của Meta phân tích ngày chụp, địa điểm, khuôn mặt và vật thể trong ảnh để tạo ra các gợi ý hiển thị riêng cho chủ sở hữu, trừ khi họ chọn chia sẻ. Những gợi ý này có thể xuất hiện trong Tin (Stories), Bảng tin (Feed) hoặc Kỷ niệm (Memories).

Một biên tập viên của ZDNet đã phát hiện tính năng “gợi ý chia sẻ thư viện ảnh” trong tài khoản của mình đã tự động bật dù cô chưa từng kích hoạt. Một số chuyên gia khác cũng xác nhận họ gặp tình huống tương tự, dù chỉ lờ mờ nhớ đã từng bỏ qua thông báo về tính năng này.

Phía Meta khẳng định tính năng không được bật mặc định, song nếu bạn lo ngại đã vô tình cho phép Facebook truy cập thư viện ảnh, hãy kiểm tra và tắt ngay bằng các bước sau:

1. Mở ứng dụng Facebook, đăng nhập và nhấn vào biểu tượng Menu (ba gạch ngang) ở góc dưới bên phải, sau đó chọn Cài đặt và Quyền riêng tư.

2. Chọn Cài đặt, rồi cuộn xuống tìm và mở mục Gợi ý chia sẻ thư viện ảnh (Camera roll sharing suggestions).

3. Tại đây, đảm bảo tắt cả hai tùy chọn gồm:

- “Xem gợi ý dựa trên thư viện ảnh khi bạn lướt xem Facebook”.

- “Nhận ý tưởng sáng tạo dành riêng cho bạn bằng cách cho phép xử lý đám mây thư viện ảnh” (nếu có).

Việc tắt tính năng này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn, tránh để AI của Meta tự động phân tích hình ảnh trong điện thoại mà bạn không hề hay biết.