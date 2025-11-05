Tỉnh rộng nhất Việt Nam lập 6 tổ công tác gỡ vướng cho 288 dự án

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc thành lập các Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Tổ công tác số 01 do ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách 51 dự án thuộc các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông, lâm, thủy sản; địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.

Tổ công tác số 02 do ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách 44 dự án thuộc các lĩnh vực khu dân cư khu đô thị, cấp, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang; địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.

Tổ công tác số 03 do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 49 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại, xăng dầu; địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.

Tổ công tác số 04 do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng được giao rà soát và tháo gỡ khó khăn cho 63 dự án du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn Bình Thuận (cũ).

Tổ công tác số 05 do ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 46 dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ); địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.

Tổ công tác số 06 do ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 06 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 35 dự án trong các khu công nghiệp; địa bàn và lĩnh vực khác có liên quan.



