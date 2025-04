Tỉnh sát vách TP.HCM chuẩn bị khởi công đồng loạt 5 dự án quy mô trước dịp lễ đặc biệt: Một dự án đáng chú ý trị giá 17.000 tỷ đến từ Tập đoàn Ecopark

Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn, Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam các công trình, dự án quan trọng để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tỉnh Long An cũng dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình cùng cả nước vào ngày 19/4/2025.

Theo đó, dự kiến có 5 dự án bao gồm: Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An – TP.HCM); Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch, tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức; Nhà máy sản xuất phụ kiện và phụ tùng cho ngành ôtô; Khu dân cư Mai Bá Hương tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức; Khu công nghiệp Tandoland tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức.

Đáng chú ý trong số đó, dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) do liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển DB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 219,5ha, tổng vốn đầu tư 16.981 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

Về dự án Khu dân cư Mai Bá Hương, dự án này có diện tích 148,2ha, do CTCP Tandoland làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018. Sau đó, UBND tỉnh Long An đã thực hiện điều chỉnh dự án tới 4 lần.

Ngoài dự án Khu đô thị tại xã Thanh Phú do liên danh Ecopark làm chủ đầu tư nói trên, huyện Bến Lức gần đây liên tục được chấp thuận đầu tư các dự án mới. Điển hình, tháng 3 vừa qua, UBND huyện vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú (Khu dân cư Thanh Phú), xã Thanh Phú. Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 85ha, tổng vốn đầu tư 10.662 tỷ đồng. Chủ đầu tư được chấp thuận làm dự án này là liên danh CTCP BEHS và Công ty TNHH Covestcons. Một dự án khác cũng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư tại huyện này là Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu (xã Thanh Phú và xã Tân Bửu). Dự án này có quy mô 144ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng và chủ đầu tư là liên danh CTCP Hồng Việt và Công ty TNHH xây dựng và đầu tư bất động sản Thăng Long. Cũng tại Long An, một dự án đáng chú ý khác là Khu đô thị Phước Vĩnh Tây tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An của liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư. Dự án quy mô 1.089,6ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 90.757 tỷ đồng.