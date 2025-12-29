Tĩnh tại biển riêng và sức sống tâm điểm - Giao hòa hai sắc thái sống tại Vịnh Tiên

Tọa lạc tại "cửa ngõ chiến lược" của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên là nơi khởi nguồn và dẫn dắt toàn bộ mạch sống - tận hưởng - giải trí của toàn thể siêu đô thị biển. Với quy mô 771ha, nơi đây mở ra một thiên đường vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, nơi các công trình và hệ tiện ích biểu tượng cùng hội tụ.

Song song, Vịnh Tiên còn được đặt trong cấu trúc đô thị phát triển gắn liền với mô hình TOD, rút ngắn khoảng cách về trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 13 phút thông qua tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ. Đây là mô hình tiên phong mở rộng không gian sống về hệ sinh thái ven biển, đưa đô thị rời khỏi lõi nội đô chật hẹp nhưng vẫn duy trì sự gắn kết liền mạch với nhịp vận hành của thành phố.

Phân khu Compound - Tĩnh tại biển riêng giữa lòng siêu đô thị biển

Khi Vịnh Tiên hay siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise là trở thành giải đáp cho bài toán "di cư xanh", Compound hiện diện như một lựa chọn an trú đầy chọn lọc - dành cho những chủ nhân đã đi qua hành trình tìm kiếm hay chinh phục, để nay ưu tiên những giá trị sống tĩnh lại, bền vững và giàu chiều sâu.

Mỗi ngày tại Compound bắt đầu trong sự tĩnh tại giữa biển hồ và và không gian biệt lập đầy tính riêng tư.

Trên thế giới, những khu compound ven biển danh tiếng như Sentosa Cove (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai) đã trở thành lựa chọn an trú của cộng đồng tinh hoa với sự riêng tư là nền tảng tạo nên những trải nghiệm sống đầy chiều sâu

Tại Vịnh Tiên, phân khu Compound được hình thành như một bước tiếp nối từ những giá trị được cộng đồng tinh hoa toàn cầu lựa chọn, nơi chuẩn sống biệt lập và an nhiên được đặt trong sự giao thoa với hệ sinh thái ven biển rộng mở và nhịp sống đô thị. Mỗi căn biệt thự tại đây đều mở ra một bãi biển riêng sau nhà với tầm nhìn khoáng đạt hướng về biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Paradise Lagoon 800ha và các dải cảnh quan xanh, để ánh sáng, gió biển và mặt nước tạo nên vi khí hậu mát lành xuyên suốt bốn mùa trong năm.

Những trải nghiệm tại bãi biển riêng như dạo bộ ven bờ cát, chèo SUP hay kayak sau hiên nhà, không cần đi đâu xa mà vẫn tận hưởng sự cân bằng và những khoảnh khắc riêng. Những lớp an ninh 24/7 vận hành liền mạch, giúp cư dân "cách âm" khỏi sự ồn ào để dành trọn sự ưu tiên cho những niềm yêu thích cá nhân và gia đình.

Bãi biển sau nhà, đặc quyền dành riêng cho chủ nhân của phân khu Compound

Sự biệt lập không đồng nghĩa với tách rời, Compound vẫn giữ khả năng kết nối linh hoạt thông qua tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch của toàn khu. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận Nhà hát Sóng Xanh, quảng trường Welcome Park, quần thể vui chơi - giải trí 122ha và các tiện ích cộng đồng quy mô lớn chỉ trong vài bước di chuyển. Không gian sống vừa đủ yên tĩnh để an trú dài hạn, vừa đủ mở để hòa nhịp cùng sức sống của đại đô thị ven biển, hoàn thiện một phong thái sống cân bằng và trọn vẹn an yên.

Rowhouse - Tâm điểm trải nghiệm giàu sức sống và đầy năng động

Nếu Compound đại diện cho miền an trú tĩnh tại, thì Rowhouse tại Vịnh Tiên mang đến cực sống giàu chuyển động, nơi sự sôi động đô thị biển được cảm nhận một cách trực diện và tràn đầy năng lượng. Đây là lựa chọn dành cho những gia đình trẻ, chuyên gia quốc tế và cộng đồng cư dân ưa trải nghiệm, mong muốn trở thành một phần của dòng chảy văn hóa, giải trí và giao thương sôi động, nhưng vẫn đề cao môi trường sống xanh, trong lành và bền vững cho sức khỏe dài hạn.

Trong bối cảnh các trung tâm đô thị truyền thống ngày càng chật hẹp và bê tông hóa, việc sống giữa "tâm điểm" thường đi kèm những đánh đổi về không gian và chất lượng môi trường. Rowhouse, thay vì thỏa hiệp với những đánh đổi cố hữu, nay lại được kiến tạo để mở ra một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt, nơi bức tranh đô thị hiện đại hoà điệu cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sinh khó sao chép.

Đặc biệt, Rowhouse sở hữu vị trí tiếp cận gần nhất ga Depot 7 của tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Cần Giờ, nơi rút ngắn hành trình kết nối về trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 13 phút di chuyển. Khoảng cách không còn đo bằng kilomet, mà bằng trải nghiệm sống: sáng an trú giữa thiên nhiên biển – rừng, trong ngày chạm nhịp đô thị sôi động, và trở về nhà khi thành phố lên đèn – tất cả diễn ra trong một vòng sống liền mạch, nhẹ nhõm và khác biệt.

Sống tại Rowhouse là hiện diện giữa dòng chảy sôi động, chỉ vài bước đã chạm tới không gian xanh khoáng đạt.

Mỗi căn nhà tại Rowhouse trở thành giao điểm của hai nhịp sống song hành. Một mặt, không gian sống được tiếp nối với đại lộ Tương Lai rộng 50m – trục huyết mạch dẫn lối đến chuỗi trải nghiệm giải trí và các tiện ích mang tính biểu tượng. Ở chiều ngược lại, thiên nhiên hiện diện trọn vẹn trong từng chuyển động, với biển hồ Paradise Lagoon nối dài ra biển tự nhiên khoáng đạt, tạo nên cảnh quan rộng mở và bầu không khí trong lành lan tỏa đến tận đường chân trời. Từ đây, cư dân dễ dàng hòa mình vào nhịp sôi động của siêu đô thị, chạm tới chuỗi tiện ích chỉ trong vài phút di chuyển – từ công viên Lễ hội 5 châu rực rỡ sắc màu, công viên Thế giới nước sôi động, công viên Safari độc đáo, trung tâm mua sắm Outlet 20ha hay bộ đôi sân golf 18 hố quy mô lớn hàng đầu thế giới cho đến Nhà hát Sóng Xanh mang tầm vóc quốc tế với những sự kiện lễ hội văn hoá diễn ra quanh năm.

Sở hữu vị trí cận kề Quảng trường chào đón Welcome Park rộng 3,8ha, Rowhouse hứa hẹn là điểm đến sôi động đón dòng khách giải trí, du lịch và lưu trú ngắn ngày, kết nối trực tiếp với chuỗi khách sạn và các không gian dịch vụ cao cấp, góp phần gia tăng sức sống thương mại và nhịp chuyển động liên tục cho toàn khu.

Mỗi cư dân tìm về Vịnh Tiên như tìm về nhịp sống lý tưởng của riêng mình trong hành trình "di cư xanh"

Tại Vịnh Tiên, sự hiện hữu của hai phân khu thấp tầng được giới thiệu bởi Masterise Agents đã tạo nên cuộc đối thoại giao hòa tinh tế giữa hai sắc thái sống riêng biệt. Compound và Rowhouse cùng kiến lập một triết lý an cư hiện đại, để mỗi chủ nhân được sống đúng gu, đúng nhịp và đúng phong thái cá nhân của riêng mình.