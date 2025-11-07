Tình trạng của G-DRAGON trên chiếc chuyên cơ giá 1.200 tỷ đồng sang Việt Nam

Tối 6/11, G-DRAGON hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho hai đêm diễn 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Đây là lần thứ hai trong năm 2025 thủ lĩnh BIGBANG trở lại Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức hút của "ông hoàng Kpop". Ngôi sao số 1 Hàn Quốc di chuyển bằng chuyên cơ riêng thay vì các chuyến bay thương mại thông thường.

G-DRAGON đăng ảnh trước khi sang Việt Nam

Trước khi khởi hành, G-DRAGON đã khiến cộng đồng fan toàn cầu "dậy sóng" khi chia sẻ loạt hình ảnh cận cảnh chuyên cơ Bombardier Global 6000 có giá khoảng 70 tỷ won (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng ) trên nền tảng dành riêng cho hội viên fandom. Không chỉ là phương tiện di chuyển, đây còn là tuyên ngôn phong cách của ngôi sao hàng đầu châu Á - tinh tế, nghệ thuật và đẳng cấp đến từng chi tiết.

Xuất hiện tại sân bay Nội Bài vào khoảng 8h30 tối, G-DRAGON chọn phong cách đơn giản nhưng vẫn cực kỳ thời thượng: áo khoác dáng dài, quần kẻ sọc ton-sur-ton. Dù di chuyển theo lối riêng, nam nghệ sĩ vẫn không quên gửi lời chào đến người hâm mộ đang chờ đón bên ngoài. Chỉ cần hành động nhỏ như mở cửa xe vẫy tay cũng đủ khiến sân bay "bùng nổ" bởi sự phấn khích của fan Việt.

G-DRAGON bước xuống chuyên cơ tại sân bay Nội Bài

G-DRAGON chào fan Việt

Ngay sau khi đến Hà Nội, tài khoản Instagram 24,6 triệu người theo dõi của G-DRAGON nhanh chóng cập nhật story hình icon mặt cười được chụp ở chiếc chuyên cơ ngay trước khi sang Việt Nam. Đồng thời, ekip quản lý của "anh Long" - 8lo8lo8lowme cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc GD nghỉ ngơi trên chuyến bay, đeo tai nghe và đội mũ lông ấm áp. G-DRAGON "ngủ gà ngủ gật" suốt hành trình bay sang Việt Nam. Dù bịt kín mặt, G-DRAGON vẫn khiến fan "tan chảy" vì vẻ đáng yêu, đời thường hiếm thấy giữa lịch trình dày đặc.

G-DRAGON ngủ gật trên chuyến chuyên cơ sang Việt Nam

Hình ảnh đáng yêu khiến fan ôm tim

Thời gian qua, G-DRAGON liên tục hoạt động với cường độ cao: vừa xuất hiện tại tiệc tối APEC 2025 (31/10), rồi sang Đài Loan, Trung Quốc biểu diễn vào ngày 1-2/11. Chỉ một tuần sau, anh lại có mặt tại Việt Nam cho chặng quốc tế cuối cùng của tour diễn 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Việc duy trì lịch trình dày đặc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của GD, song cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc bền bỉ và đam mê âm nhạc mãnh liệt của anh.

Hai đêm concert của G-DRAGON sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, Hà Nội

Hai đêm concert của G-DRAGON sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, Hà Nội, do 8Wonder tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô nhất Việt Nam cuối năm nay, quy tụ lượng fan đông đảo từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo dự báo, Hà Nội có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian diễn ra concert. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không giấu được sự háo hức, đồng thời gửi lời chúc đến G-DRAGON, mong anh giữ sức khỏe và có hai đêm diễn thật bùng nổ, xứng đáng với danh xưng "biểu tượng toàn cầu" mà không ai có thể thay thế.