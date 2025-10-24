Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi

24-10-2025 - 16:25 PM | Lifestyle

Khởi My bất ngờ thông báo tình hình gây ngỡ ngàng của Kelvin Khánh.

Dù đã nhiều năm rút lui khỏi showbiz, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn luôn là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến bậc nhất Vbiz. Hơn 7 năm kết hôn, cả hai sống kín tiếng, ít xuất hiện tại sự kiện, song vẫn giữ được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình ảnh giản dị, dễ thương. Chính vì vậy, chỉ cần một động thái nhỏ từ Khởi My hay Kelvin Khánh cũng đủ khiến cộng đồng mạng "rần rần".

Thời gian gần đây, Khởi My liên tục đăng ảnh chụp cận khuôn mặt tròn trịa làm rộ nghi vấn cô đang trong giai đoạn bí mật mang thai con đầu lòng. Giữa những bàn tán, Khởi My nhanh chóng lên tiếng giải thích, nữ ca sĩ đăng ảnh vẫn hì hục tập luyện, vóc dáng vẫn nuột nà chứ không bầu bí như lời đồn. Khởi My chia sẻ: "Sao ai đồn bầu hoài vậy". 

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 1.

Khởi My đăng ảnh cận vóc dáng để phủ nhận nghi vấn đang mang thai

Ngoài ra, bên dưới bình luận,Khởi My bất ngờ hé lộ tình hình hiện tại của Kelvin Khánh sau một thời gian dài "mất tích" khỏi mạng xã hội. Khi một khán giả thân quen hỏi về việc vắng mặt quá lâu của Kelvin Khánh, Khởi My nói: "Kelvin không thích lên hình, tận dụng sở thích đó nên giấu làm của riêng luôn rồi". 

Phản hồi ngắn ngủi nhưng lập tức nhận được hàng trăm lượt tương tác và vô số bình luận bày tỏ thích thú. Nhiều người hâm mộ bật cười trước cách nói chuyện đúng chất Khởi My, vừa hài hước, vừa duyên dáng. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng ngỡ ngàng vì không ngờ một ca sĩ, diễn viên, VJ nổi tiếng như Kelvin Khánh cũng có ngày sợ lên hình, không muốn cập nhật hình ảnh trên MXH. 

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 2.

Khởi My tiết lộ Kelvin Khánh sống ẩn, không còn muốn lên hình

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 3.
Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 4.

Thời gian gần đây, hình ảnh của Kelvin Khánh được Khởi My chụp lén hoặc chỉ úp mở 1 góc

Cách đây 7 năm, Khởi My và Kelvin Khánh gây sốt khi bất ngờ "đánh úp" bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Thời điểm đó, cả hai đã được nhiều người "đẩy thuyền" nhưng chỉ mập mờ chứ chưa tiết lộ mối quan hệ công khai. Chính vì thế, việc cả hai bất thình lình về chung mà nhà khiến nhiều sao Việt lẫn khán giả vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi trở thành vợ chồng, cuộc sống của Khởi My và Kelvin Khánh cũng có nhiều chuyển biến.

Dù có sức hút nhất định trong lòng công chúng, nhưng đôi vợ chồng này rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Khởi My cũng lui về hậu trường và tận hưởng cuộc sống êm đềm bên ông xã. Kelvin Khánh hạn chế xuất hiện với vai trò dẫn dắt trong các gameshow.  Facebook cá nhân đã rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Việc "ở ẩn", gần rút khỏi các hoạt động showbiz của Khởi My và Kelvin Khánh khiến nhiều người tiếc nuối. Mỗi khi Khởi My có bài đăng mới, netizen đều gửi bình luận hỏi thăm và mong cả hai suy nghĩ về chuyện tái xuất showbiz. 

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 5.

Kelvin Khánh lui về hậu trường chăm sóc vợ, tận hưởng cuộc sống ở penthouse

Về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi sinh sống bên trong căn penthouse sang trọng, đắt đỏ. Cả hai không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi còn rủ rê nhau tập thể thao, nâng cấp body xịn cả đôi. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi- Ảnh 6.

Không còn hoạt động showbiz, anh thường xuyên dành thời gian du lịch cùng vợ

Chuyện gì đang xảy ra với Khởi My - Kelvin Khánh?

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

