Tình trạng hôn nhân của vợ chồng ông chủ Saigon Square sau 1 năm không xuất hiện chung

Cặp đôi kết hôn gần 5 năm nhưng số lần đăng ảnh chụp chung chỉ đếm trên đầu ngón tay, đời thường siêu kín tiếng. Trong khi vợ là ái nữ quyền quý, chồng là “người thừa kế” đế chế bất động sản nổi tiếng, cuộc sống hôn nhân cực kỳ môn đăng hộ đối. Cũng chính bởi điều này mà cộng đồng mạng luôn dành nhiều sự tò mò, quan tâm đến cặp vợ chồng này.

Không ai khác, đó là Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) và chồng Phan Thành (sinh năm 1989).

Năm 2017, cặp đôi công khai hẹn hò khiến công chúng bất ngờ. Sau đó từng có thời gian vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” khi Primmy xóa ảnh chung, unfollow Phan Thành. Tuy nhiên, cả hai lại âm thầm tái hợp và đến cuối năm 2020 thì tổ chức đám hỏi, đăng ký kết hôn. Đầu năm 2021, siêu đám cưới của Primmy Trương và Phan Thành diễn ra tại TP.HCM với dàn siêu xe gây choáng cùng rất nhiều khách mời nổi tiếng.

Primmy Trương và Phan Thành

Song từ khi chính thức về chung một nhà cho đến nay, cặp đôi lại rất kín tiếng trên MXH. Phan Thành không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống, hiếm hoi lắm mới thấy anh đăng ảnh cùng vợ. Primmy Trương cũng vậy, mặc dù cô có phần chăm chỉ cập nhật hình ảnh của bản thân hơn trong những chuyến đi chơi nhưng cũng rất ít khi khoe chồng trên mạng.

Mới đây nhất, Primmy Trương bất ngờ “xả” tấm ảnh chụp chung đầy đủ 4 thành viên trong tổ ấm của mình. Được biết, cô và chồng đưa 2 con đi du lịch nước ngoài, nhân dịp sinh nhật con trai cả 4 tuổi. Trong hình, Primmy Trương và Phan Thành được nhận xét đúng như các ông bố, bà mẹ bỉm sữa nhưng ở phiên bản “thượng lưu”.

Hình ảnh mới nhất của cả gia đình, hiếm hoi lắm mới thấy 4 người chung khung hình

Cả hai dù không phô trương, diện trang phục đơn giản nhưng lại vẫn toát ra vẻ sang chảnh, giàu có. Đặc biệt là Primmy Trương, cô nhận nhiều lời khen với sắc vóc ngày càng thăng hạng, cuốn hút. Tuy nhiên điều khiến nhiều người chú ý, cặp vợ chồng hào môn vẫn chưa hé lộ diện mạo của hai nhóc tỳ. Hai em bé cũng được Primmy Trương cho diện đồ tông-xoẹt-tông với bố mẹ nhưng cô vẫn khéo léo giấu kỹ gương mặt của các con.

Có thể nói, đây là lần hiếm hoi cả gia đình 4 người cùng xuất hiện trên MXH. Dẫu vậy, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi vẫn khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng bị ấn tượng với cách sống kín đáo, không “flexing” hay ồn ào nhưng ai nhìn vào cũng phải nể phục.

Primmy Trương từng chia sẻ trên trang cá nhân dù đã có 2 mặt con và công việc bận rộn nhưng cặp đôi vẫn thỉnh thoảng cắt lẻ để “trốn” con đi event, đi du lịch,... Cả hai vợ chồng cũng đều cùng nhau hỗ trợ từ công việc đến cuộc sống, chăm con,...

Cặp vợ chồng vẫn giữ kín diện mạo của 2 nhóc tỳ

Phan Thành, thiếu gia đình đám một thời cũng được nhận xét là có sự thay đổi ngoạn mục. Nếu như trước đây, anh là “biểu tượng” của con nhà giàu ăn chơi khét tiếng với BST siêu xe xịn sò thì sau khi lập gia đình, cư dân mạng thấy Phan Thành thay đổi hoàn toàn, nhập vai bố bỉm sữa cực mượt.

Nam doanh nhân không ngại việc chăm sóc con và theo đuổi niềm đam mê với thể thao thông qua golf và pickleball. Mỗi lần được Primmy Trương cho lên sóng là lại thấy thiếu gia đang tổ chức event kinh doanh, đang chăm con hoặc đưa con đi học đi chơi.



