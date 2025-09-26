Titan Group phân phối The Campus 2 - Eco Central Park của Ecopark

Titan - đối tác chính thức phân phối The Campus 2

Công ty TNHH Dịch vụ BĐS Titan Luxury đã có 15 năm hoạt động, nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, phân phối bất động sản cao cấp - nghỉ dưỡng. Titan và nhà sáng lập Ecopark từng bắt tay trong nhiều dự án như Ecopark (Hưng Yên), Eco Village Saigon River (Phía Đông TP HCM), Eco Retreat (phía Tây TP HCM). Đây là cơ sở hai bên tiếp tục hành trình hợp tác cùng phát triển tại phân khu mới nhất của nhà sáng lập Ecopark tại dự án Eco Central Park (Nghệ An) – Phân khu The Campus 2.

Phân khu The Campus 2 nằm tại cửa ngõ Eco Central Park

Bà Nguyễn Thị Liên Dung - CEO Titan Group cho biết định hướng phát triển các dự án của nhà sáng lập Ecopark có nhiều điểm chung với những triết lý kinh doanh hướng tới sự bền vững, đặt trải nghiệm và sự phát triển của cư dân làm trung tâm. Không chỉ phân phối bất động sản, Titan Group còn cung cấp các giải pháp từ tư vấn, giao dịch, quản lý, vận hành tài sản cho nhà đầu tư.

Bà Liên Dung cũng nhận định, sự vượt trội của môi trường sống tại đại đô thị xanh lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ là điều thuyết phục hoàn toàn đối với khách hàng miền Trung. Không chỉ dừng lại ở môi trường sống lý tưởng, sự xuất hiện của The Campus nói riêng, Eco Central Park nói chung còn mở ra phong cách sống mới mẻ và tiên phong tại thị trường miền Trung.

The Campus 2, Eco Central Park được thiết kế khắc chế thời thiết khắc nghiệt của miền Trung

"Thiết kế sản phẩm giúp khắc chế thời tiết khắc nghiệt của miền Trung là một điểm cộng lớn của dự án. Điều này hướng đến mục tiêu kiến tạo môi trường sống bền vững, mang đến cho khách hàng dòng sản phẩm tiện nghi, hiện đại và vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, đáng sống, đáng đầu tư. Đặc biệt đối với dòng sản phẩm giàu tính thương mại, kết nối đặc biệt nhưng cũng mang đầy nội lực tiện ích, tiện nghi giao dục như The Campus 2 thực sự hấp dẫn với cư dân tại vùng đất hiếu học bậc nhất cả nước. Vì vậy, đây chắc chắn là sự lựa chọn bền vững cho cả 2 mục tiêu: đáng sống, đáng đầu tư", bà Dung cho biết.

The Campus 2 - phân khu cửa ngõ với tiềm năng thương mại lớn

The Campus 2 nằm tại vị trí cửa ngõ kết nối toàn bộ đại đô thị với trung tâm thành phố Vinh (cũ) qua trục Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách. Nói cách khác, đây là nơi mà mọi luồng thương mại, tiêu dùng từ cư dân hay du khách đi đến với khu đô thị đều phải đi qua. Vị trí cửa ngõ giúp các bất động sản tại đây không chỉ tiện lợi về kết nối, mà còn mở ra nhiều tiềm năng kinh doanh và khai thác vượt trội.

The Campus 2 có một mặt tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách

Trong đợt ra mắt này, nhà sáng lập giới thiệu bốn dòng sản phẩm: Shophouse đại lộ Nguyễn Sỹ Sách; shophouse đại lộ Âu Cơ với - cung đường mệnh danh là đường về nhà của những khu compound đẳng cấp nhất khu đô thị; siêu biệt thự phố quảng trường và các dãy nhà phố nội khu. Trong đó, shophouse đại lộ Nguyễn Sỹ Sách và siêu biệt thự phố quảng trường là dòng sản phẩm lần đầu xuất hiện tại khu đô thị, đón đầu tọa độ thương mại dịch vụ nhộn nhịp nhất của đại đô thị.

Sản phẩm có lợi thế khai thác thương mại nhờ liền kề các trục đại lộ, tháp cao tầng, loạt tiện ích.

The Campus 2 hội tụ các yếu tố gia tăng thương mại hiếm có bao gồm tiếp giáp trực diện Quảng trường Ánh Sáng rộng 3,5 ha, đối diện khối đế thương mại của tòa tháp cao tầng Central Park Residences, nằm trên ba đại lộ huyết mạch gồm Nguyễn Sỹ Sách (đoạn đi qua The Campus có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70 m), Âu Cơ (34 m) và trục nội khu dẫn tới công viên Hồ Thiên Nga.

Quảng trường nhạc nước chuẩn bị vận hành chính thức tại Eco Central Park

Phân khu này ra mắt thị trường ngay thời điểm các trụ cột thương mại của đại đô thị Eco Central Park chuẩn bị vận hành. Trong đó, cư dân tháp cao tầng Central Park Residences phía đối diện sắp nhận bàn giao nhà với khối đế thương mại bước vào giai đoạn khai thác (dự kiến cuối năm nay). Quảng trường nhạc nước hoàn thiện cảnh quan, đang chạy thử nghiệm phục vụ cư dân và khách tham quan. Trong khi đó, đại lộ Nguyễn Sỹ Sách - Âu Cơ đều là những trục huyết mạch có lưu lượng lưu thông lớn, tạo dòng người liên tục và tăng sức sống cho phân khu. Các dòng sản phẩm tại The Campus 2 vì vậy sở hữu lợi thế đón đầu nhu cầu mua sắm, tiêu dùng khổng lồ từ cộng đồng cư dân và du khách trải nghiệm mỗi ngày, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

The Campus 2 với mặt tiền và vỉa hè rộng

Ngoài ra, sản phẩm còn hưởng lợi từ quy hoạch khu đô thị với hệ tiện ích toàn diện. Điểm nhấn của phân khu là mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park tiên phong xuất hiện tại Nghệ An, rộng 15.000 m2, chuỗi thể thao liên hoàn giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm nét nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi.

Chỉ mất 5 phút đi bộ, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận với trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề.

Sự kết hợp giữa lợi thế khai thác thương mại và không gian cảnh quan sinh thái – vốn chiếm hơn 40% diện tích toàn khu – tạo nên thế cân bằng giữa kinh doanh và an cư, giữa sôi động và thư giãn, học tập - sáng tạo.

Công viên Campus Park là nơi trẻ trải nghiệm, sáng tạo trong không gian xanh.

Với những lợi thế trên, theo các chuyên gia, sản phẩm tại đây có tiềm năng vượt trội để khai thác kinh doanh cửa hàng đa dạng mô hình. Một yếu tố khác không thể bỏ qua chính là tính thanh khoản. Với vị trí đắc địa, các sản phẩm nhà phố The Campus 2 hứa hẹn duy trì được sức hút trên thị trường. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, đồng thời dễ dàng chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc kinh doanh Ecopark chia sẻ: "The Campus 2 là mảnh ghép trọng yếu trên hành trình phát triển Eco Central Park thành một trung tâm sống - giải trí - kinh tế – văn hóa mới của Nghệ An. "Với vị trí chiến lược và tiềm năng thương mại vượt trội, phân khu này sẽ kiến tạo một trục đô thị sầm uất, nơi các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và văn hóa đan xen, tạo giá trị lâu dài cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư", ông Quang nhận định.