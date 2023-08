TKV đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mở rộng khai thác mỏ

Theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Than than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành trong năm 2020 là 47 - 50 triệu tấn; 51 - 54 triệu tấn vào năm 2025 và 55 - 57 triệu tấn vào năm 2030. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó cũng như chủ động sẵn sàng tăng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong những năm tới, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng mỏ mới, các dự án mở rộng sản xuất.

Khai trường sản xuất Mỏ Cọc 6

Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, TKV đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cùng đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển mỏ than mới theo hướng "mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người". Theo đề án quy hoạch, tại bể than Đông Bắc sẽ đầu tư cải tạo mở rộng, nâng công suất 9 dự án (Cẩm Phả: 7 dự án, Uông Bí: 2 dự án); Đầu tư xây dựng mới 29 dự án mỏ (Cẩm Phả: 4 dự án, Hòn Gai: 6 dự án, Uông Bí: 19 dự án).

Mới đây ngày 5/8/2023, Công ty CP Than Cao Sơn - TKV tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 1.829 tỷ đồng; công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm với trữ lượng than khai thác 51,9 triệu tấn. Dự án đi vào hoạt động sẽ khai thác tối đa tài nguyên than bằng phương pháp lộ thiên, phục vụ nhu cầu tiêu thụ than trong nước và một phần dành cho xuất khẩu.

Hiện nay, TKV chuẩn bị các bước đầu tư một số dự án phát triển mỏ mới, như: Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng và Dự án khai thác lộ thiên tối đa và kết hợp cải tạo phục hồi môi trường mỏ Suối Lại (Công ty Than Hòn Gai); Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch (Công ty Than Uông Bí) và Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu).

Đến nay, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh đã hoàn thành các thủ tục đầu tư. Công ty đã thành lập Ban chuẩn bị dự án và các điều kiện để khởi công và thi công xây dựng công trình. Trong tháng 8/2023, TKV đẩy nhanh thực hiện các công việc, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác, chuẩn bị các điều kiện để ngày 12/11/2023 khởi công dự án.

Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng được TKV thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật, ngày 20/6/2023 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch xây dựng. Hiện, Công ty đã lập xong quy hoạch xây dựng chi tiết báo cáo UBND TP Hạ Long xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh; tiếp tục thực hiện các nội dung về quy hoạch chi tiết và sớm đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án…

Về tiến độ chuẩn bị dự án đầu tư khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch (Công ty Than Uông Bí) đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn bị dự án khai thác hầm lò mỏ Tân Yên. Dự kiến dự án khởi công tháng 5/2024. Đối với dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, Công ty CP Than Đèo Nai đã xây dựng tiến độ công tác chuẩn bị Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai dự kiến kết thúc 31/3/2024 và công tác xin cấp giấp phép khai thác dự án đến 31/3/2025; đã lập quy hoạch chi tiết xây dựng, xin quyết định chấp thuận chủ trương và thực hiện các công việc khác liên quan đến chuẩn bị Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai...

Thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cam kết cho các dự án đầu tư phát triển mỏ, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, rà soát công tác thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, khai thông các vướng mắc, xây dựng, điều chỉnh lịch biểu, kiểm điểm thực hiện tiến độ 1 lần/tháng để rà soát, đánh giá, triển khai các công việc tiếp theo. Tập đoàn yêu cầu các ban chuyên môn tăng cường cùng đơn vị bám sát tiến độ, đẩy nhanh giải quyết thủ tục cấp phép khai thác các dự án, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra như: Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh khởi công ngày 12/11/2023; dự án khai thác hầm lò mỏ Tân Yên tổ chức khởi công vào tháng 5/2024…

Được biết hàng năm TKV đóng góp vào số thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh là rất lớn, khoảng trên 50% tổng số thu ngân sách của địa phương này (Năm 2021 là 15.500 tỷ; năm 2022 là 14.000 tỷ đồng).