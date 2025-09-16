Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 5%

16-09-2025 - 16:57 PM | Thị trường chứng khoán

TNG sắp chi hơn 61,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 5%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/9/2025, thời gian dự kiến chi trả ngày 6/10/2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/9/2025, thời gian dự kiến chi trả ngày 6/10/2025.

Với hơn 122,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính TNG sẽ phải chi khoảng hơn 61,3 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 5%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT đang sở hữu hơn 22,7 triệu cổ phiếu TNG, ước tính sẽ nhận về gần 11,4 tỷ đồng tiền cổ tức; ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 10,8 triệu cổ phiếu, dự kiến nhận về 5,4 tỷ đồng.

Mới đây, TNG cũng vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, TNG dự kiến chào bán hơn 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa người lao động và công ty, thu hút nhân tài và góp phần hoàn thiện chính sách đãi ngộ dành cho người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của cán bộ lãnh đạo với sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TNH sẽ thu về hơn 61,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/9/2025 đến ngày 8/10/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/8/2025, TNG đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 1/9/2025.

Trong đơn từ nhiệm, ông Linh cho biết vì lý do công việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ nêu trên tại TNG.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Linh.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Linh sinh năm 1987, có trình độ chuyên môn gồm Cử nhân Khoa học của Học viện Thời trang Công nghệ, New York; Cử nhân Khoa học - Kinh doanh Quốc tế của Đại học Thái Bình Dương, Forest Grove, Oregon.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á Nổi bật

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới Nổi bật

Chiêu trò khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo 'WM'

Chiêu trò khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo 'WM'

16:40 , 16/09/2025
Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán

15:45 , 16/09/2025
Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng

Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng

15:40 , 16/09/2025
Chuyên gia: Nghị quyết 68 khơi dậy tiềm năng nội tại, thúc đẩy kinh tế tư nhân hội nhập toàn cầu

Chuyên gia: Nghị quyết 68 khơi dậy tiềm năng nội tại, thúc đẩy kinh tế tư nhân hội nhập toàn cầu

14:26 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên