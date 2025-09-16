TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/9/2025, thời gian dự kiến chi trả ngày 6/10/2025.

Với hơn 122,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính TNG sẽ phải chi khoảng hơn 61,3 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT đang sở hữu hơn 22,7 triệu cổ phiếu TNG, ước tính sẽ nhận về gần 11,4 tỷ đồng tiền cổ tức; ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 10,8 triệu cổ phiếu, dự kiến nhận về 5,4 tỷ đồng.

Mới đây, TNG cũng vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, TNG dự kiến chào bán hơn 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa người lao động và công ty, thu hút nhân tài và góp phần hoàn thiện chính sách đãi ngộ dành cho người lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của cán bộ lãnh đạo với sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TNH sẽ thu về hơn 61,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/9/2025 đến ngày 8/10/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/8/2025, TNG đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 1/9/2025.

Trong đơn từ nhiệm, ông Linh cho biết vì lý do công việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ nêu trên tại TNG.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Linh.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Linh sinh năm 1987, có trình độ chuyên môn gồm Cử nhân Khoa học của Học viện Thời trang Công nghệ, New York; Cử nhân Khoa học - Kinh doanh Quốc tế của Đại học Thái Bình Dương, Forest Grove, Oregon.



