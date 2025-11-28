TNG dùng dự án, hợp đồng tiền gửi làm tài sản thế chấp tại ngân hàng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-HĐQT thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triễn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên).

Hạn mức vay vốn là 500 tỷ đồng; thời gian vay vốn 84 tháng, trong đó, thời gian ân hạn gốc là 12 tháng. Mục đích vay vốn là để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1.

HĐQT TNG cũng phê duyệt thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 và cầm cố các hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại BIDV Thái Nguyên.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, giữa tháng 11/2025, TNG vừa có Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm (Từ ngày 1/1/2025 đến 31/10/2025).

Theo đó, trong tháng 10/2025, TNG đã hoàn tất phân phối 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho 368 người lao động trong công ty. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao từ tháng 10 đến tháng 11/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TNG đã thu về hơn 61,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngoài ra, TNG còn có 1 đợt thặng dư vốn cổ phần gần 41 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Như vậy, tính đến thời điểm 31/10/2025, vốn điều lệ của TNG tăng từ hơn 1.226 tỷ đồng lên mức hơn 1.328 tỷ đồng.

Sau khi TNG tăng vốn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời vẫn là cổ đông cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất với hơn 24,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,2%. Ngoài ra, TNG còn có 2 cổ đông cá nhân nắm trên 5% vốn là ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT thường trực (8,99%) và ông Trần Cảnh Thông (5,54%). Nhóm quỹ Fides Việt Nam cũng đang nắm giữ 5,78% vốn tại TNG tính đến ngày 31/10/2025.

TNG cũng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương liên danh với Công ty CP TNG Land (TNG Land) để nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Người đại diện của liên danh là ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT TNG.

HĐQT TNG cũng giao ông Nguyễn Văn Thời tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và/ hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. Được biết, TNG Land là công ty liên kết do TNG nắm 48,81% vốn điều lệ (tính đến ngày 31/10/2025).

Đây không phải là dự án nhà ở xã hội đầu tiên mà TNG Land thực hiện tại Thái Nguyên. Trước đó, doanh nghiệp cũng đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng (Tên thương mại: NOXH Peace Village) với quy mô 8.432 m² tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, TP.Phổ Yên (cũ).

Theo công bố từ TNG, dự án khởi công xây dựng vào quý II/2024, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2025. Tổng số căn hộ là 395 căn hộ, trong đó 361 căn hộ chung cư và 34 căn nhà ở liền kề.

Dự kiến khu nhà ở xã hội sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 800 lao động là cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn.



