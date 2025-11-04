TNG được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên, trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2025

Ngày 3/11, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) nhận được quyết định của Cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên. Theo đó thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm (36 tháng) kể từ ngày 6/7/2025.

Doanh nghiệp được hưởng lợi ích khi được công nhận Doanh nghiệp ưu tiên, song cũng phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Theo Bộ Tài chính, các điều kiện để được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên gồm: tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế; điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ; điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận chế độ ưu tiên là 3 năm. Doanh nghiệp có thể được gia hạn nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện, sau khi được cơ quan Hải quan đánh giá lại.

Mới đây TNG là đại diện Việt Nam duy nhất được tham gia chương trình đánh giá Doanh nghiệp ưu tiên Asean (cùng doanh nghiệp FDI là Toto - Nhật Bản).

Việc trở thành doanh nghiệp ưu tiên ASEAN cũng có nghĩa TNG được xếp trong nhóm doanh nghiệp khu vực, đáp ứng các quy định khắt khe của cơ quan hải quan các nước trong khu vực. Đây là sẽ là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh giao thương quốc tế.

HĐQT Công ty mới đây phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, mức chi trả 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2025, ngày chi trả cổ tức 21/11/2025.

Trước đó, TNG đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, thời gian chi trả trong nửa đầu tháng 10/2025.

Như vậy, cho đến thời điểm này, TNG đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cho thấy kết quả kinh doanh tăng trưởng 2 con số. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TNG đạt 5.711 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Năm 2025, TNG đặt mục tiêu đạt doanh thu 8.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành 70,5% kế hoạch doanh thu và 82,3% kế hoạch lợi nhuận.

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ đã công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Trong đó, những mặt hàng tiêu dùng mà Mỹ phụ thuộc nhập khẩu sẽ được xem xét lại mức thuế, nổi bật như dệt may, thực phẩm tiêu dùng, thủy sản, đồ gỗ mỹ nghệ… có thể có cơ hội giảm thuế xuống 0%.