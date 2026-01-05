TNG lập kỷ lục mới về doanh thu, doanh nghiệp dệt may đón 2026 với triển vọng tích cực

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) cho biết, năm 2025, Công ty đạt 8.696 tỷ đồng doanh thu, lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động. Doanh thu thực tế này bằng 107% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể so với 2 năm trước đó.

Với kết quả này, doanh thu của TNG duy trì đà tăng trưởng liên tục qua các năm.

Theo tìm hiểu, động lực lớn của TNG đến từ Decathlon, khi khách hàng này tiếp tục nâng quy mô đặt hàng; việc DCL chuyển trung tâm phát triển sản phẩm từ Vũ Hán (Trung Quốc) sang trung tâm của TNG cho thấy mức độ gắn kết ngày càng cao giữa hai bên.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng tại EU duy trì tích cực nhờ lạm phát hạ nhiệt và thu nhập thực cải thiện.

Tại thị trường Mỹ, TNG hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc do thuế xuất khẩu quần áo của Trung Quốc vào Mỹ cao gấp 2 lần Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 40 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực trước nhiều biến động trong thương mại toàn cầu, đặc biệt là thuế quan từ Mỹ và Trade War 2.0.

Hiện Việt Nam duy trì vị thế quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất vào Mỹ. Mức thuế đối ứng thấp hơn giúp Việt Nam hút đơn hàng từ Trung Quốc. Cụ thể, hàng may mặc của Việt Nam chịu thuế đối ứng 20%, thấp hơn đáng kể so với mức 50% của Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chính trong ngành hàng may mặc.

Bên cạnh đó, mức độ đa dạng hóa sản phẩm cao giúp Việt Nam duy trì lợi thế. Theo USITC, Việt Nam có mức độ tập trung sản phẩm là 2,8 (càng thấp thì sản phẩm càng đa dạng), gần tiệm cận với Trung Quốc và tốt hơn đáng kể so với các nước xuất khẩu lớn khác là Bangladesh và Ấn Độ.

Bước sang năm 2026, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ được dự báo duy trì đà tăng trưởng ở mức trung bình. Theo Conference Board, thị trường lao động sôi động với tỷ lệ thất nghiệp thấp, tạo nền tảng vững chắc cho thu nhập khả dụng và sức mua của người dân. Bên cạnh đó, triển vọng FED tiếp tục giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí tín dụng và thúc đẩy tiêu dùng.

Việc Mỹ điều chỉnh giảm thuế với các mặt hàng nông sản từ tháng 10/2025 cũng như giữ nguyên thuế với các mặt hàng gỗ vào ngày cuối cùng của năm 2025 (trước đó Mỹ thông báo lộ trình tăng thuế) cho thấy tín hiệu xoay trục trong lập trường của Tổng thống Trump - giảm mức độ căng thẳng thương mại và hỗ trợ ổn định giá cả trong nước. Động thái này mở ra kỳ vọng về việc nới thuế cho mặt hàng may mặc, vốn không phải là mặt hàng mà Mỹ muốn kiểm soát

Với thị trường EU, Bộ Công Thương kỳ vọng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 9% nhờ thuế nhập khẩu với hầu hết các sản phẩm may mặc đã về 0% và nhu cầu tiêu thụ của EU ổn định.