TỐ CÁO căn bệnh tước đoạt 50% khả năng mang thai ở nữ giới, bác sĩ: Thấy 5 dấu hiệu phải khám ngay!

Đó là lạc nội mạc tử cung. Theo bác sĩ Zhang Ling tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hồ Nam (Trung Quốc), lạc nội mạc tử cung là tình trạng mô giống niêm mạc tử cung phát triển sai vị trí. Các mô này có thể nằm ngoài tử cung hoặc xâm nhập sâu vào lớp cơ tử cung. Vị trí thường gặp là buồng trứng, phúc mạc, thành ruột. Một số ca hiếm gặp còn xuất hiện ở thận hoặc phổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khoảng 10% nữ giới trong độ tuổi sinh sản, tương đương 190 triệu người trên toàn cầu. Đây là bệnh mạn tính. Bệnh gây đau dữ dội kéo dài. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Đặc biệt, nguy cơ vô sinh có thể lên tới 50 phần trăm, tùy vị trí và mức độ tổn thương.

Lạc nội mạc tử cung tước đoạt khả năng mang thai như thế nào?

Bác sĩ Zhang cho biết lạc nội mạc tử cung không gây tử vong nhưng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh và hiếm muộn. Bệnh có thể gây tổn thương vòi trứng, phá hủy nhu mô buồng trứng và gây viêm dính vùng chậu.

Ảnh minh họa

Thống kê lâm sàng cho thấy khoảng 25 - 50% phụ nữ vô sinh mắc lạc nội mạc tử cung. Ngược lại, 30 - 50% người mắc lạc nội mạc tử cung bị vô sinh. Theo Trung tâm dữ liệu sinh sản của Bệnh viện đa khoa Massachusetts Hoa Kỳ, khả năng mang thai tự nhiên mỗi tháng ở phụ nữ không mắc bệnh là 10 - 20%. Ở người mắc lạc nội mạc tử cung, tỷ lệ này chỉ còn 1 - 10 %, ngay cả sau phẫu thuật.

Bác sĩ Zhang nhấn mạnh, khi mô lạc nội mạc xuất hiện ở buồng trứng hoặc ống dẫn trứng, nguy cơ vô sinh tăng rõ rệt. Bệnh còn làm rối loạn miễn dịch, thay đổi môi trường nội tiết quanh trứng, cản trở phôi làm tổ và làm giảm chất lượng trứng.

Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu sớm phải đi khám ngay

Bác sĩ Zhang cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm lạc nội mạc tử cung. Việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng và bảo tồn khả năng sinh sản. Hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm. Vì vậy, nữ giới tuyệt đối không nên bỏ qua 5 dấu hiệu dưới đây:

- Đau bụng kinh dữ dội hoặc kéo dài. Cơn đau không thuyên giảm theo thời gian. Đau lan ra vùng chậu, thắt lưng. Nhiều trường hợp đau trước kỳ kinh và kéo dài suốt kỳ kinh.

- Rối loạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt kéo dài nhiều ngày. Lượng máu kinh tăng rõ rệt. Ra máu bất thường trước kỳ kinh.

- Đau khi quan hệ tình dục. Cảm giác đau sâu, khó chịu. Triệu chứng rõ rệt hơn ở giai đoạn tiền kinh. Một số người còn bị ra máu sau quan hệ.

Ảnh minh họa

- Rối loạn tiêu hóa và tiết niệu theo chu kỳ kinh. Tiểu nhiều lần. Tiểu buốt khi hành kinh. Đau khi đại tiện. Táo bón hoặc tiêu chảy tái diễn mỗi kỳ kinh. Một số trường hợp có máu trong phân hoặc nước tiểu.

- Hiếm muộn, khó mang thai kéo dài. Quan hệ đều đặn nhưng không có thai. Đây là dấu hiệu muộn nhưng rất điển hình của lạc nội mạc tử cung, do tỷ lệ vô sinh có thể lên tới 50 phần trăm.

Bác sĩ Zhang nhấn mạnh, lạc nội mạc tử cung thường tiến triển âm thầm. Nhiều phụ nữ chỉ đi khám khi đã khó mang thai hoặc đau kéo dài nhiều năm. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời là yếu tố then chốt để bảo vệ khả năng sinh sản.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs