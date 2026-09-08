To hơn vịt, dày thịt, giàu dinh dưỡng: Loại thịt này có gì đặc biệt mà nhiều người mê?

Thịt ngỗng không chỉ thơm ngon, đậm đà mà còn cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Phần thịt dày, mềm, béo ngậy cùng hương vị đặc trưng khiến món ăn này được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh.

Ngỗng là một trong những loại gia cầm có kích thước lớn. Thịt ngỗng có độ săn chắc đặc trưng, phần da béo và khi được hầm lâu có thể trở nên mềm, thơm, thích hợp dùng trong những bữa cơm gia đình vào ngày lạnh.





Ảnh minh họa

Thịt ngỗng có những giá trị dinh dưỡng nào?

Thịt ngỗng cung cấp protein, một dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

Bên cạnh protein, thịt ngỗng còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất như vitamin B6, vitamin B12, sắt, kẽm, phốt pho và selen. Các dưỡng chất này có vai trò khác nhau đối với quá trình chuyển hóa năng lượng, tạo máu, hoạt động của hệ thần kinh và chức năng miễn dịch. Tuy nhiên, thịt ngỗng cũng có hàm lượng chất béo và năng lượng tương đối cao, đặc biệt ở phần da. Vì vậy, những người đang kiểm soát cân nặng hoặc cần hạn chế chất béo nên chú ý khẩu phần, ưu tiên phần thịt nạc và không nên ăn quá nhiều da.

Giá thịt ngỗng trên thị trường có thể thay đổi tùy giống ngỗng, trọng lượng và nơi bán. Người tiêu dùng có thể tìm mua tại các cửa hàng thực phẩm, trang trại chăn nuôi hoặc các kênh bán hàng trực tuyến uy tín. Khi mua, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng điều kiện.

Gợi ý món ngon: Ngỗng hầm thơm mềm

Một trong những cách chế biến giúp thịt ngỗng mềm và đậm vị là hầm cùng các loại gia vị như gừng, hành, tỏi, quế và lá nguyệt quế.

Nguyên liệu

1 con ngỗng khoảng 4-5 kg, đã làm sạch và chặt thành miếng

1 nhánh hành lá, cắt khúc

1 củ gừng lớn, thái lát

1 củ tỏi, bóc vỏ

3-4 lá nguyệt quế

Một ít quế

Vài quả ớt khô, tùy khẩu vị

1 quả ớt chuông xanh

1 quả ớt chuông đỏ

Dầu ăn

Muối và gia vị vừa đủ

Cách làm

Bước 1: Sơ chế thịt

Ngâm thịt ngỗng trong nước sạch khoảng 20-30 phút, sau đó rửa lại. Cho thịt vào nồi nước lạnh, đun sôi và chần khoảng 5 phút.

Trong quá trình chần, dùng thìa vớt bỏ phần bọt nổi trên mặt nước. Sau đó vớt thịt ra, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Bước 2: Phi thơm gia vị

Làm nóng nồi đáy dày, thêm một lượng dầu vừa phải. Cho hành, gừng và tỏi vào phi ở lửa nhỏ. Khi dậy mùi thơm, cho thêm lá nguyệt quế, quế và ớt khô.

Bước 3: Xào săn thịt

Cho thịt ngỗng vào nồi, đảo ở lửa vừa trong khoảng 8-10 phút cho phần thịt săn lại và hơi vàng.

Công đoạn này giúp thịt thơm hơn, đồng thời tạo lớp nền hương vị cho món hầm.

Bước 4: Hầm thịt

Đổ nước nóng vào nồi sao cho nước gần ngập phần thịt. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp và hầm liu riu.

Thời gian hầm thường khoảng 1,5-2 giờ, tùy độ già của ngỗng và kích thước miếng thịt. Trong quá trình nấu, nếu cần bổ sung nước, nên dùng nước nóng để duy trì nhiệt độ ổn định.

Bước 5: Nêm gia vị

Khi thịt đã bắt đầu mềm, nêm muối và các gia vị khác tùy khẩu vị. Tiếp tục hầm cho đến khi thịt chín mềm nhưng vẫn giữ được độ săn đặc trưng.

Bước 6: Hoàn thiện món ăn

Khi thịt đã mềm, mở nắp và tăng lửa để nước hầm cô lại vừa phải. Cuối cùng cho ớt chuông xanh và đỏ vào, đảo nhanh trong vài phút rồi tắt bếp.

Thịt ngỗng sau khi hầm có màu vàng nâu đẹp mắt, phần thịt mềm nhưng không quá bở. Nước hầm đậm đà, thơm mùi gừng, tỏi và các loại gia vị, có thể dùng cùng cơm nóng hoặc bánh mì.

Ăn thịt ngỗng thế nào để cân bằng dinh dưỡng?

Ảnh minh họa

Thịt ngỗng có nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng tương đối giàu năng lượng và chất béo. Vì vậy, thay vì ăn một lượng lớn trong một bữa, bạn nên dùng với khẩu phần vừa phải và kết hợp cùng rau xanh, củ quả hoặc các món ăn giàu chất xơ.

Khi chế biến món hầm, có thể hạn chế lượng dầu bổ sung và loại bỏ bớt phần mỡ nếu muốn món ăn nhẹ hơn. Đặc biệt, những người cần kiểm soát lượng chất béo trong khẩu phần nên ưu tiên thịt nạc thay vì ăn nhiều phần da và mỡ.

Một nồi ngỗng hầm nóng hổi có thể trở thành món ăn phù hợp cho bữa cơm gia đình khi trời lạnh. Thịt mềm, nước dùng đậm đà cùng các loại rau củ không chỉ giúp thực đơn thêm phong phú mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Ăn ngon và đa dạng thực phẩm vẫn là nguyên tắc quan trọng. Với thịt ngỗng, điều đáng chú ý không phải ăn càng nhiều càng tốt mà là lựa chọn khẩu phần phù hợp và kết hợp cân đối với các nhóm thực phẩm khác.

Lưu ý thịt ngỗng đặc biệt giàu đạm hơn nhiều loại thịt khác. Khi tiêu thụ một lượng lớn đạm, cơ thể sẽ khó tiêu hóa và cần nhiều thời gian hơn. Nếu lúc này bạn ăn thêm các loại thực phẩm giàu đạm khác như trứng, sữa, đậu và những sản phẩm của chúng, nó sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, gây ra tình trạng chướng bụng khó tiêu.