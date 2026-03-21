“Toạ độ” an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động

Ưu tiên dòng tiền thực

Đầu năm 2026, thị trường bất động sản chứng kiến sự biến động liên quan đến lãi suất, xung đột địa chính trị, hành lang pháp lý. Các yếu tố này mặc dù được cho là không đáng lo nhưng phần nào ảnh hưởng đến thanh khoản chung của thị trường địa ốc.

Chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, bối cảnh năm 2026 có nhiều điểm khác so với các chu kỳ trước đây. Cấu trúc thị trường đã chuyên nghiệp hơn, nhà đầu tư đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trong giai đoạn 2022–2023 nên tâm lý thận trọng và kỷ luật tài chính cao hơn. Theo đó, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ chuyển sang giai đoạn chọn lọc. Các bất động sản phục vụ nhu cầu ở thật, bất động sản tạo ra dòng tiền (cho thuê, khai thác thương mại), pháp lý rõ ràng sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Đồng thời, các khu vực có hạ tầng thực, dân cư thực, kinh tế thực sẽ có cơ hội trong chu kỳ mới. “Kênh đầu tư bất động sản sẽ không hết thời mà sẽ chuyển động theo chu kỳ, theo các yếu tố vĩ mô và chính sách tiền tệ. Bất động sản sẽ chuyển từ tư duy tăng giá nhanh sang tích luỹ và bảo toàn giá trị”, ông Tuấn nói.

Riêng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, ông Mauro Gasparotti - Giám đốc cấp cao Savills Hotels cho rằng, so với 5-10 năm trước, chân dung khách hàng tại Việt Nam đã có sự phân hóa rõ rệt. Nếu giai đoạn đầu thị trường chủ yếu phục vụ khách nước ngoài mua nghỉ dưỡng hoặc nhà đầu tư tìm kiếm các bất động sản tạo dòng tiền cho thuê tốt thì 4-5 năm gần đây, nhóm khách hàng nội địa mua để ở, cho thuê với yêu cầu cao hơn về chuẩn mực sống đang gia tăng mạnh mẽ.

Vị này nhấn mạnh, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mà việc tối ưu hóa chất lượng tài sản trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường. “Việt Nam đang có cơ hội hiếm có để nâng chất toàn bộ thị trường nghỉ dưỡng. Những nhà đầu tư chủ động tái đầu tư vào tài sản hiện hữu, từ thiết kế, cảnh quan đến vận hành sẽ là những người dẫn đầu trong chu kỳ tăng trưởng mới”, ông Mauro Gasparotti nhấn mạnh.

Gần đây, thị trường xuất hiện một số dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, pháp lý hoàn chỉnh và được phát triển theo concept độc đáo được nhà đầu tư quan tâm. Phải kể đến Costamigo - dự án nghỉ dưỡng do Eras Land phát triển đã hiện hữu có thể khai thác kinh doanh, mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Dự án gây chú ý khi được vận hành bởi Best Western - thương hiệu khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới, điều này định hình diện mạo mới cho bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết. Giữa bối cảnh biến động, tài sản hiện hữu như Costamigo được xem là “toạ độ” an toàn của nhà đầu tư. Người mua không chỉ tìm giá trị khai thác cho thuê mà khả năng tăng giá trị tài sản bền vững trong tương lai mới là “điểm cộng” cho dự án.

Costamigo được xem là “toạ độ” an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo chuyên gia Savills, trong năm 2026, những loại hình bất động sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là các sản phẩm có thể khai thác cho thuê hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành và tính bền vững của dòng tiền, thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các dự án được phát triển bài bản, có đơn vị vận hành chuyên nghiệp và thương hiệu quốc tế sẽ có lợi thế rõ rệt. Việc hợp tác với các thương hiệu quản lý uy tín không chỉ giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ, mà còn nâng cao tỷ lệ khai thác, khả năng cho thuê và tính thanh khoản của sản phẩm trên thị trường thứ cấp.

Chú trọng gia tăng giá trị dài hạn

Chia sẻ về cơ hội thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong bối cảnh thị trường hiện nay, đại diện một doanh nghiệp bất động sản cho rằng, thị trường không tăng trưởng đại trà mà phân hóa rõ nét, mang tính ổn định và bền vững. Chỉ những dự án có giá trị thật, pháp lý vững và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường mới thật sự hưởng lợi.

Thay vì chỉ chú trọng đến việc “giá có tăng không”, người mua bất động sản hiện nay tìm hiểu kỹ dự án, quan tâm sâu đến pháp lý, tiến độ, chất lượng sống và khả năng khai thác dài hạn, như trước. Đây là dấu hiệu của một thị trường trưởng thành.

Costamigo có pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng từng căn

Chuyên gia này phân tích, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển trong năm 2026 sẽ không tăng trưởng đại trà, mà cơ hội rõ rệt cho những dự án sở hữu vị trí biển thực sự độc đáo và được đưa vào khai thác vận hành bài bản, hiệu quả. Thị trường đã bước qua giai đoạn phát triển theo số lượng; người mua hiện nay quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sử dụng thực tế, sự riêng tư và giá trị lâu dài.

Vì thế, những phân khúc bất động sản gắn với nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng dài ngày và chăm sóc sức khỏe sẽ có khả năng đứng vững tốt hơn so với phần còn lại của thị trường. Người mua không còn tìm kiếm những sản phẩm chỉ để chờ tăng giá, mà ưu tiên những không gian có thể sử dụng thường xuyên, mang lại chất lượng sống tốt.

“Những sản phẩm có quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố wellness, không gian xanh, tiện ích chăm sóc sức khỏe, cộng đồng sống và khả năng vận hành lâu dài sẽ có sức bền tốt hơn trong chu kỳ mới. Khi một dự án không chỉ phục vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày mà có thể trở thành nơi ở dài hạn, thậm chí tạo ra dòng tiền ổn định, thì đó chính là nền tảng vững chắc của bất động sản nghỉ dưỡng”, vị này nhấn mạnh.

Bám trục hạ tầng

Có thể thấy, các thị trường như Phan Thiết, Quy Nhơn, Phú Yên, Hồ Tràm đang nổi lên nhờ tiến độ hạ tầng được đẩy mạnh, đặc biệt khi sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc trọng điểm đi vào hoạt động.

Thay đổi rõ nét nhất là sự tái định hình không gian phát triển đô thị. Khi địa giới được mở rộng, các khu vực vệ tinh có điều kiện tiếp cận hạ tầng, dịch vụ và dòng vốn đầu tư tốt hơn. Điều này giúp bất động sản không còn tập trung quá mức vào lõi trung tâm, mà mở rộng sang các vùng lân cận với mặt bằng giá hợp lý hơn và dư địa phát triển dài hạn lớn hơn.

Hạ tầng định vị giá trị bền vững của bất động sản.

Theo các chuyên gia, tiềm năng của hạ tầng gắn liền với bất động sản là xu hướng dài hạn. Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đầy sự phát triển của các khu vực hay vùng kinh tế. Hạ tầng không chỉ tạo ra hiệu ứng tiềm năng tăng giá, mà quan trọng hơn là thay đổi hành vi sinh sống, làm việc và đầu tư. Khi các tuyến giao thông chiến lược hoàn thiện, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, bất động sản đô thị vệ tinh sẽ trở thành một phần tự nhiên trong hệ sinh thái phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam nhấn mạnh, bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo tiếp tục hưởng lợi từ nền kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng FDI bền vững, môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và hệ thống hạ tầng liên kết vùng hoàn thiện.

Theo bà Huyền Trang, việc Chính phủ ưu tiên đầu tư hàng triệu tỷ đồng vào phát triển hạ tầng, metro, vành đai, quốc lộ, sân bay… đã và đang thúc đẩy bất động sản tăng trưởng trong chu kỳ mới.