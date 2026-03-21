Tuyến đường đang mở rộng lên 60m được dự đoán sẽ trở thành một trong các đại lộ thương mại - dịch vụ sôi động bậc nhất TP. Hồ Chí Minh

Có gì đặc biệt?

Theo Quyết định 1071/QĐ-UBND của UBND Bình Dương (trước đây), tuyến quốc lộ 13 được định hướng trở thành đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh, cũng là trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm cho cả khu vực. Giá trị này tiếp tục được “bồi đắp” nhờ động thái nâng cấp, mở rộng cung đường lên 60m với 8 - 10 làn xe trong giai đoạn 2026-2028.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà tuyến đường huyết mạch này được cho là sẽ trở thành trục đô thị chính như Xa lộ Hà Nội, đại lộ Đông Tây, đại lộ Phạm Văn Đồng - những trục “xương sống” của TP. Hồ Chí Minh, hình thành các trung tâm đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ đa chức năng, thu hút an cư và đầu tư. Và, việc tuyến đường trở thành một trong các đại lộ đô thị năng động bậc nhất TP. Hồ Chí Minh, cũng là điều dễ hiểu khi hội tụ những lợi điểm khó khu vực nào có được.

Tuyến đường trọng điểm này vốn đã có nội lực phát triển khi là nơi tọa lạc của loạt tiện ích quy mô lớn đã hiện hữu như Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, sân golf Sông Bé…, trở thành điểm đến thương mại, giải trí, dịch vụ thu hút cộng đồng cư dân.

Ghi nhận thực tế, hiện phần đại lộ qua phường Bình Hoà, Lái Thiêu đã hoàn thành mở rộng lên 60m, kẻ phân làn rõ ràng. Sau nâng cấp mở rộng, đại lộ này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An về cầu Ba Son chỉ khoảng 20 phút. Điều này vừa giải quyết về mặt giao thông đi lại, vừa là cung đường “thông lối” với các tiện ích sầm uất, hiện đại của khu trung tâm. Một khi hạ tầng phát triển đồng bộ thì tất yếu thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng giãn dân, phân bổ lại dân cư, dòng vốn đầu tư,…

Tâm điểm mới của bất động sản cao cấp TP. Hồ Chí Minh

Ở khía cạnh bất động sản, dọc đại lộ 60m này, hàng chục dự án được hình thành, trở thành “biểu tượng” nguồn cung của TP. Hồ Chí Minh.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt doanh nghiệp như Lê Phong, Phát Đạt, Khải Hoàn Land, TBS Group, Bcons, Becamex, Capitaland, Gamuda Land, Vạn Phúc Group… chọn cung đường này để phát triển dự án. Giá trị thực về hạ tầng kết nối, đô thị, giãn dân, thương mại dịch vụ, vai trò kinh tế… được nhìn nhận rõ nét đã tạo nên “điểm cuốn” cho nhu cầu ở - đầu tư tại khu vực này. Khi đó, người ta nhìn thấy rất rõ câu chuyện: Giá bất động sản gia tăng không đến từ “cơn sóng” ngắn hạn mà được gầy dựng bởi nội lực tăng trưởng dài hạn.

Thế nhưng, dù nguồn cung dồi dào nhưng dọc đại lộ này vẫn thiếu các dự án bất động sản định vị cao cấp, hạng sang gắn liền thương hiệu quốc tế - đáp ứng nhu cầu của những tệp khách hàng riêng biệt.

Mới đây, Phát Đạt hợp tác cùng WorldHotels (thương hiệu khách sạn hạng sang hàng đầu tại Mỹ và thế giới) thực hiện vai trò quản lý vận hành Lusso Saigon. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu Lusso Saigon là số ít toà tháp mang thương hiệu quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu cao cấp của gia đình hiện đại và hàng nghìn chuyên gia nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh. Việc hợp tác với thương hiệu quốc tế WorldHotels ngay từ bước đầu giúp toà tháp có nền tảng vận hành bài bản, thay vì xử lý theo hướng hoàn thiện rồi mới tính đến dịch vụ.

Điểm cộng của toà tháp này là sở hữu quy hoạch trạm metro ngay trước thềm nhà, mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ rộng 60m, kết nối trực tiếp đến cầu Ba Son chỉ 20 phút (sau khi đại lộ 60m hoàn thành mở rộng toàn tuyến). Chính khả năng tiếp cận hạ tầng chiến lược là tiêu chí quan trọng khi các thương hiệu toàn cầu lựa chọn phát triển Branded Residences, bởi yếu tố này tác động trực tiếp đến hiệu suất khai thác cho thuê, tính thanh khoản và dư địa tăng giá dài hạn của tài sản.

Đáng chú ý, khu vực toạ lạc dự án đang tập trung cộng đồng khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn. Nguồn cầu sẵn có tạo nhu cầu ổn định đối với sản phẩm căn hộ chất lượng cao, đặc biệt là phân khúc được quản lý theo chuẩn quốc tế như Lusso Saigon.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, hạ tầng luôn đi trước một bước so với bất động sản. Khi một tuyến đường được nâng cấp, giá trị đất đai hai bên tuyến sẽ tái định vị. Đại lộ 60m này là ví dụ điển hình cho quy luật này. Nơi đây đảm nhận những chức năng đô thị thực sự như trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ - thương mại, mật độ dân cư ngày càng cao…

Điều đáng nói, bất động sản khu vực này không phải câu chuyện đầu cơ ngắn hạn. Giá trị gia tăng đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là nhu cầu ở thực rất lớn nhờ lực lượng lao động chất lượng cao, chuyên gia làm việc trong doanh nghiệp FDI tại TP. Hồ Chí Minh. Thứ hai là sự dịch chuyển dân cư khỏi vùng trung tâm cũ do giá cao và áp lực hạ tầng.

“Đây là trục đầu tư mang tính trung và dài hạn, dựa trên nhu cầu thực và phát triển FDI bền vững, chứ không thuần túy là sóng quy hoạch. Tác động lớn nhất là giãn dân và nâng chất lượng sống. Khi hạ tầng thông suốt, cư dân lựa chọn an cư tại các khu đô thị mới dọc đại lộ 60m là vì sự đồng bộ quy hoạch, quỹ đất lớn có điều kiện phát triển không gian xanh, trường học, bệnh viện”, ông Tuấn nói.

Cùng quan điểm, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam cho rằng, sau sáp nhập, giá trị của bất động sản không nằm ở việc giá tăng ngay lập tức, mà ở sự thay đổi trong cách thị trường định giá không gian đô thị. Ranh giới hành chính giữa các địa phương dần mất đi vai trò chi phối trong quyết định mua bán. Thay vào đó, người mua và nhà đầu tư ngày càng đánh giá bất động sản dựa trên các tiêu chí thực chất hơn như khả năng kết nối giao thông, mật độ dân cư, mức độ hoàn thiện hạ tầng và vai trò kinh tế của khu vực trong tổng thể vùng đô thị.

Theo bà Giang, trong ngắn hạn, thông tin hạ tầng có thể tạo ra những đợt tăng giá mang tính kỳ vọng tại một số khu vực. Về dài hạn, hạ tầng là nền tảng định hình lại cấu trúc phát triển đô thị và thị trường bất động sản. Khu vực có hạ tầng được triển khai thực chất, đồng bộ với tiện ích và việc làm sẽ có sức hấp dẫn và thanh khoản bền vững. Những khu vực này không còn được nhìn nhận như “điểm đầu cơ theo tin hạ tầng”, mà trở thành không gian sống, làm việc mới - nơi giá bất động sản tăng trưởng dựa trên nhu cầu thực và khả năng kết nối, thay vì kỳ vọng ngắn hạn.