Loạt biệt thự ở Hà Tĩnh đổ nát sau bão: Yêu cầu khắc phục trước ngày 30-4

Chiều 20-3, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi các bên liên quan đốc thúc xử lý sự cố liên quan đến loạt biệt thự sát biển Xuân Thành bị đổ sập sau bão số 10 (Bualoi).

Hình ảnh loạt biệt thự đổ nát sau bão số 10

Trước đó, theo kết luận giám định xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do chủ đầu tư không thi công kè biển theo nội dung đã được cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn chưa khắc phục sự cố, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý dự án.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời soát xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Clip hiện trường nhiều căn biệt thự bị đổ nát sau bão số 10 ở Hà Tĩnh

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch chi tiết dự án, đặc biệt là hạng mục tuyến đường 8 m sát bãi biển, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết và đề xuất phương án xử lý theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư và các bên liên quan, yêu cầu các bên thực hiện khắc phục.

UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chủ động, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân, khắc phục kịp thời sự cố dự án.

Chủ đầu tư phải khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, thực hiện thẩm tra, thẩm định và báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25-3-2026; tập trung nguồn lực triển khai trước ngày 30-4-2026, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Việc nghiệm thu kết quả khắc phục cũng phải thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp chậm trễ, chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến quy định, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết nhóm công trình này thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, nhưng UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Xây dựng xử lý và giao văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc khắc phục sự cố.

Sau khi khắc phục xong, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.