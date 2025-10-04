Tọa độ tích sản của giới đầu tư tại cực tăng trưởng Thủy Nguyên - Hải Phòng

Thị trường bất động sản Thủy Nguyên chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh nơi đây chuyển mình thành trung tâm hành chính - công nghiệp - đô thị của TP. Hải Phòng mới. Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HPREA), Thủy Nguyên là 1 trong 3 địa phương có số lượng giao dịch thành công ở phân khúc nhà phố và biệt thự cao nhất thành phố trong 6 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm sở hữu vị trí nằm trong lõi trung tâm, có hạ tầng hiện hữu hoặc đang được triển khai đồng bộ để đảm bảo khả năng kinh doanh và và thanh khoản về sau. Điển hình là phân khu Phú Quý thuộc khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên do Văn Phú đầu tư phát triển.

Vị trí lõi - Tâm điểm kết nối hành chính, cư dân, thương mại

Tọa lạc tại vùng lõi Vlasta - Thủy Nguyên, phân khu Phú Quý hội tụ ba yếu tố then chốt để trở thành tâm điểm thịnh vượng của cực tăng trưởng Thủy Nguyên: liền kề trục hành chính mới của thành phố, kết nối trực tiếp đại lộ thương mại nội khu và trung tâm lõi cư dân sôi động.

Từ Phú Quý, chỉ mất 3-5 phút là cư dân có thể tiếp cận toàn bộ tiện ích sống: trường học, công viên, phố đi bộ, trung tâm dịch vụ - thương mại... Các tiện ích hạ tầng đã và đang hiện hữu ngày một rõ nét, sẵn sàng chào đón cư dân.

Không cần chờ đợi kế hoạch tương lai, khả năng tăng trưởng bền vững của Phú Quý đã hình thành từ vị trí lõi, quy hoạch bài bản, hạ tầng hiện hữu và dòng cư dân thực đổ về, giúp sản phẩm duy trì sức hút, vừa phù hợp cho nhu cầu an cư, vừa đảm bảo tính thanh khoản dài hạn trên thị trường.

Tài sản tinh gọn - Thiết kế tối ưu trên diện tích vàng

Phân khu Phú Quý sở hữu dòng liền kề nhỏ gọn, diện tích chỉ từ 62,5m2 - mức tài chính vừa tầm cho nhiều nhà đầu tư cá nhân. Thiết kế sản phẩm linh hoạt cho phép khai thác nhiều mục đích, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ đó luôn đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường.

Cùng với pháp lý minh bạch, hạ tầng hiện hữu và cộng đồng cư dân đang phát triển, Phú Quý mang đến hiệu suất sử dụng thật, dòng tiền thật. Có thể coi đây là dạng tài sản "3 dễ" đúng nghĩa: Dễ nắm giữ – Dễ khai thác – Dễ thanh khoản. Phú Quý chính là giải pháp vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa duy trì khả năng sinh lời trong quá trình đô thị hóa tăng tốc của Thủy Nguyên.

Đa dạng lựa chọn với 3 dòng sản phẩm

Phú Quý mang đến ba dòng sản phẩm chính, mỗi loại mang một đặc điểm riêng đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của thị trường, nhưng đều đảm bảo hệ giá trị: diện tích vừa vặn, công năng linh hoạt, giá trị sử dụng cao.

Hybrid Home là dòng sản phẩm đa năng, diện tích <70m2. Với thiết kế tinh gọn, Hybrid Home cho phép chủ sở hữu vừa an cư, vừa kinh doanh nhỏ, cho thuê hoặc sử dụng làm văn phòng dịch vụ. Đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư vốn vừa tầm, ưu tiên tính linh hoạt và thanh khoản nhanh.

Signature Home là dòng nhà phố vườn khép kín có diện tích từ 80-90m2, sở hữu hai mặt thoáng, mặt sau là công viên rộng tới 1500m2. Signature Home được phát triển dành cho gia đình đa thế hệ hoặc những chủ nhân mong muốn sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên. Signature Home mang đến trải nghiệm sống chất lượng, hướng đến sự bền vững.

Ba dòng sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư và khách mua để ở.

Bazaar Home là dòng căn thương phố với diện tích >90m2, quỹ đất hiếm hoi trên các trục đường chính của Phú Quý. Với mặt tiền rộng và kết nối trực tiếp đại lộ thương mại nội khu, Bazaar Home phù hợp để mở cửa hàng, kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê. Đây là sản phẩm số lượng giới hạn, kết hợp cả hai giá trị an cư và thương mại, lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm tài sản vừa sinh lời bền vững, vừa gia tăng giá trị trong chu kỳ hạ tầng phát triển.

Vị trí trung tâm, thiết kế tối ưu, sản phẩm đa dạng, mức giá dễ tiếp cận và hạ tầng - tiện ích đồng bộ… tất cả tạo nên nền tảng đa giá trị cho phân khu Phú Quý. Đặc biệt, những nhà đầu tư tiên phong sẽ được hưởng ưu đãi 1% khi booking sớm, đồng thời từ căn thứ hai trở đi tiếp tục nhận thêm ưu đãi 1%, giúp tối ưu vốn đầu tư, gia tăng biên độ lợi nhuận.