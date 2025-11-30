Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải

30-11-2025 - 06:05 AM | Lifestyle

Nhìn từ ban công quán cà phê, trên sườn núi Lũng Cú, Lô Lô Chải hiện lên như một bức tranh cổ tích giữa đại ngàn. Vẻ đẹp nguyên sơ của làng du lịch tốt nhất thế giới hiện ra với những nếp nhà trình tường vàng nâu, hàng rào đá xếp thủ công tỉ mỉ và con đường dốc quanh co uốn lượn xuống thung lũng.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 1.

Quán cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Lô Lô Chải, nhất là sau khi bản làng được UNWTO vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Không gian quán sử dụng gỗ và đá địa phương, giữ thiết kế tối giản để hòa vào cảnh quan cao nguyên đá Đồng Văn. Ban công rộng hướng thẳng xuống bản làng là nơi khách thường ngồi chụp ảnh, đón nắng sớm hoặc ngắm hoàng hôn.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 2.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 3.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 4.

Một chi tiết thu hút trong dịp này là cây hồng nằm ngay cạnh quán, trở thành điểm check-in nổi bật của nhiều đoàn khách. Khi vào mùa, quả hồng đỏ nổi bật trên nền trời trong và bản làng phía dưới, tạo nên khung hình đặc trưng của Lũng Cú. Không ít nhóm du khách xếp hàng để chụp ảnh cùng cây hồng, lấy toàn cảnh Lô Lô Chải làm phông nền.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 5.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 6.

Vẻ yên bình của bản làng Lô Lô Chải.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 7.

Từ góc nhìn trên cao, dễ dàng nhận ra cấu trúc của bản: Hàng rào đá xếp thủ công, sân phơi ngô và những mái nhà đất đặc trưng của người Lô Lô. Chị Nguyễn Thu Hằng - du khách từ Hà Nội - cho biết: “Tôi đã đến Hà Giang vài lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lô Lô Chải từ trên cao rõ như vậy. Ngồi ngay ban công, nhìn xuống bản làng mọc lên giữa đá núi, cảm giác rất yên bình”.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 8.

Du khách uống cà phê, ngắm bản làng trong thung lũng.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 9.

Vào sáng sớm và cuối chiều là thời điểm ngắm Lô Lô Chải đẹp nhất.

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải- Ảnh 10.

Một góc nhìn sống động về bản làng nơi cực Bắc, nơi cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm du lịch cộng đồng hòa quyện trong một khung hình duy nhất.

Từ “tân binh mới toanh” đến đội trưởng livestage 5, Sơn K tiết lộ hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng

Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng Nổi bật

Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình

Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình Nổi bật

Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày

Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày

00:45 , 30/11/2025
58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết

58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết

00:12 , 30/11/2025
Nữ NSND 50 tuổi: Trẻ đẹp, chưa lấy chồng dù nhiều người theo đuổi, lộ hình ảnh gây chấn động

Nữ NSND 50 tuổi: Trẻ đẹp, chưa lấy chồng dù nhiều người theo đuổi, lộ hình ảnh gây chấn động

23:50 , 29/11/2025
Neymar liều mình

Neymar liều mình

23:42 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên