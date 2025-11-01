Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh BCTC quý 3/2025: 46 doanh nghiệp báo lãi trên 1.000 tỷ đồng, ngân hàng áp đảo về lợi nhuận

Nhóm ngân hàng chiếm tới 8 trong 10 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất quý 3/2025.

Tính đến ngày 1/10, gần như tất cả các "ông lớn" của các ngành đã công bố BCTC quý 3/2025, tạo nên một bức tranh hoàn thiện về kết quả kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm.

Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng, với nhiều ngân hàng duy trì lợi nhuận cao. Sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận diễn ra ở nhiều ngành nghề, có 46 doanh nghiệp báo lãi trên 1.000 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng gần 40% so với quý 3/2024 có 33 doanh nghiệp báo lãi trên 1.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế với lợi nhuận cao và tăng trưởng ổn định. Nhóm ngân hàng chiếm tới 8 trong 10 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất quý 3/2025.

Trong quý này, có 2 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên dưới mốc 30.000 tỷ đồng là Vietcombank (hơn 33 nghìn tỷ) và VietinBank (gần 30 nghìn tỷ).

Một số ngân hàng có mức tăng trưởng cao là OCB (249%), KienlongBank (﻿194%), PGBank (176%) và đặc biệt là VietABank (1.076%).

Phần lớn doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh trong quý này. Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao như Sunshine Group (4.775%), Hodeco (3.378%), Nhà Đà Nẵng (2.201%), ....

Novaland lỗ lớn nhất nhóm bất động sản cũng như quý 3/2025 với khoản lỗ trước thuế 782 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3.578 tỷ đồng.

Nếu như quý 3/2024 ngành chứng khoán chỉ có TCBS có mức LNTT trên 1.000 tỷ đồng thì quý 3/2025 có tới 6 công ty có LNTT trên 1.000 tỷ là VIX, VPBankS, TCBS, SSI, VPS, VNDirect. Hàng loạt công ty trong ngành tăng trưởng hàng trăm phần trăm.

Kết quả kinh doanh ngành thép có sự cải thiện trong quý này. LNTT Hòa Phát tăng 36%; VNSteel, Hoa Sen, Tiến Lên Group có lãi trong khi cùng kỳ lỗ trăm tỷ; VG Pipe tăng trưởng tới 500%.

Ngành ô tô quý này phân hóa mạnh khi có những công ty tăng trưởng cao như Savico (1.058%), VIMID (111%) nhưng Haxaco lại báo lỗ 24 tỷ đồng, City Auto giảm 72%, HHS giảm 64%...

Ngành dầu khí có BSR tăng trưởng mạnh khi lãi 1.051 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.329 tỷ đồng. PV Gas đi ngang so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

