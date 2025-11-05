Trên thực tế, nút giao An Phú được xem là điểm nghẽn giao thông bật nhất TP.HCM. Tình trạng kẹt xe căng thẳng diễn ra triền miên vào nhiều thời điểm trong ngày. Có khi hàng nghìn xe container, xe tải, xe máy và ô tô xếp hàng dài 2-3km mỗi chiều, thời gian chờ đèn đỏ kéo dài khiến tình trạng giao thông thêm căng thẳng. Thực trạng này khiến người dân TP.HCM “ngán ngẩm” mỗi khi có việc đi ngang - nhiều người chọn đi đường vòng xa hơn để tránh.