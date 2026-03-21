Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

21-03-2026 - 13:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hầm chui ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13 chính thức thi công với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ TPHCM

Video: Toàn cảnh thi công hầm chui ngã 5 Phước Kiến

Ngày 21-3, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy dự án hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13, TPHCM (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã được triển khai thi công với nhiều hạng mục đồng loạt khởi động.

Tại công trường, nhà thầu huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để phục vụ thi công.

Khu vực tuyến đường Phạm Ngọc Thạch được rào chắn bằng tôn, tổ chức lại giao thông.

Mỗi hướng lưu thông trên Quốc lộ 13 chỉ còn một làn xe nhằm đảm bảo phương tiện di chuyển an toàn.

Ở giai đoạn đầu, các đơn vị thi công tiến hành phá dỡ lớp bê tông cũ, đồng thời khoan cọc, xử lý nền móng.

Máy móc, vật tư được vận chuyển liên tục đến công trường để bảo đảm tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện cũng đạt tỉ lệ cao, tạo thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.

Ngã 5 Phước Kiến là điểm giao của nhiều tuyến đường quan trọng gồm: Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết và Phạm Ngọc Thạch cùng với Quốc lộ 13.

Trong đó, đường Huỳnh Văn Cù là tuyến kết nối từ khu vực Củ Chi, Tây Ninh đến các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai, lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm do mật độ phương tiện nhiều và nhiều pha dừng đèn đỏ.

Theo anh Huỳnh Dũng, người dân sinh sống gần khu vực, việc triển khai hầm chui được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại hằng ngày.

Theo thiết kế, hầm chui sẽ cắt ngang Quốc lộ 13, kết nối đường Huỳnh Văn Cù với đường Phạm Ngọc Thạch và liên thông ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Công trình có chiều dài khoảng 630 m, rộng 22,4 m, quy mô 4 làn xe, tĩnh không hầm 5 m, vận tốc thiết kế đạt 40 km/h. Ảnh phối cảnh dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo, khu vực nút giao này sẽ được đầu tư thêm cầu vượt trên Quốc lộ 13.

Khi hoàn thành, ngã 5 Phước Kiến sẽ trở thành nút giao 3 tầng hiện đại đầu tiên trên tuyến Quốc lộ 13, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và giảm áp lực ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

