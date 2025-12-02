Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

02-12-2025 - 16:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hai năm xây dựng, nhà ga hình bông sen tại sân bay Long Thành đã dần thành hình. Bên trong, các hạng mục thiết bị như thang cuốn, thang máy đang được gấp rút lắp đặt để kịp đón chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 1.

Từ trên cao, nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã rõ nét như cánh hoa sen. Đây là công trình được xem là "trái tim" của dự án sân bay Long Thành.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 2.

Nhà ga khởi công vào năm 2023 với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến xong phần xây dựng trong năm 2025, hoàn thành các hạng mục vào tháng 8/2026.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 3.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 4.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 5.

Nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen tạo điểm nhấn ấn tượng cho toàn dự án. Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành giai đoạn 1, được xây dựng trên diện tích 376.000 m2.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 6.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, tất cả các hạng mục công trình của Dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 7.

Các Liên danh nhà thầu đã triển khai hàng trăm mũi thi công, huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ so với hợp đồng đã ký kết từ 3 đến 6 tháng, đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành Dự án trước ngày 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 8.

Hiện công tác hoàn thiện nội thất, lắp đặt trang thiết bị, kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không được nhập khẩu từ nước ngoài và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử khoảng 6 tháng (rút ngắn từ 3 đến 6 tháng so với tiến độ hợp đồng).

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 9.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 10.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 11.

Các hạng mục như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, đường dẫn hành khách… đang được nhà thầu gấp rút thi công lắp đặt.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 12.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 13.

Máy soi chiếu hành lý được lắp ráp bên trong nhà ga. Chủ đầu tư cho biết khu kiểm tra an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, kèm hệ thống soi chiếu và dò chất nổ hiện đại, rút ngắn thời gian kiểm tra. Hệ thống băng tải và băng chuyền đang được lắp đặt giữa các tầng của nhà ga.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 14.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 15.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 16.

Bên trong nhà ga, ba tầng đang đồng loạt thi công lợp trần, lát nền, phòng chức năng, băng chuyền. Mặt bên ngoài nhà ga cũng đang lắp kính được khoảng 80%. Theo nhà thầu, diện tích kính phủ bề mặt nhà ga khoảng 70.000 m2.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 17.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 18.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 19.

Các đội thi công đang khẩn trương lắp đặt kính để hoàn thiện hạng mục quan trọng này, chuẩn bị cho việc đưa cầu ống lồng vào hoạt động. Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên- Ảnh 20.

Hiện tại, đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thiện và sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 19/12.

Theo Duy Anh- Mạnh Thắng

Tiền Phong

