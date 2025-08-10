Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe

Nút giao đường Hoàng Văn Thái được thiết kế làm lối ra, vào của cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, là một trong 3 điểm kết nối trên toàn tuyến. So với nhiều tuyến cao tốc khác, dự án này có mật độ lối ra, vào dày hơn, giúp phương tiện tiếp cận dễ dàng và phân bổ lưu lượng hợp lý.