Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe

10-08-2025 - 13:28 PM | Xã hội

Sau 2 năm thi công, dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư 2.113 tỷ đồng tại TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút và sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 1.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài gần 11,5km đi qua địa phận phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP Đà Nẵng. Công trình có tổng mức đầu tư 2.113 tỷ đồng, được thi công từ tháng 8/2023.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 2.

Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 3.

Dự án có điểm đầu tiếp giáp cao tốc La Sơn - Hòa Liên và điểm cuối tiếp giáp nút giao Túy Loan nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 4.

Sau 2 năm thi công, tuyến chính cao tốc hơn 2.100 tỷ đồng này đã thành hình, đang hoàn thiện những hạng mục cuối để kịp thông xe kỹ thuật ngày 19/8.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 5.

Trong giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới. Tốc độ thiết kế đạt 80 - 100km/h.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 6.

Theo quy hoạch hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trong dài hạn.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 7.

Ghi nhận của PV, những ngày này, các đơn vị thi công tại dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đang tập trung hoàn thiện các công đoạn cuối trên tuyến chính.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 8.

Trên công trường, các công nhân chia thành nhiều mũi, đồng loạt hoàn thiện các hạng mục cuối như sơn kẻ vạch, lắp biển báo, tấm chắn, hộ lan và làm sạch mặt đường...

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 9.

Các biển báo cũng đang được lắp đặt hoàn thiện trên tuyến cao tốc.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 10.

Theo ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), đến nay, tuyến chính dài gần 11,5 km đã hoàn thiện khoảng 99% khối lượng công việc, chỉ còn lại một số đoạn nhỏ cần hoàn thiện lớp bê tông nhựa mặt trên.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 11.

Hiện, khoảng 1 km mặt đường cuối cùng trên tuyến cao tốc đang được thảm nhựa.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 12.

Các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông như biển báo, hộ lan, rào chắn đã đạt gần 90% khối lượng và sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 13.

Nút giao đường Hoàng Văn Thái được thiết kế làm lối ra, vào của cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, là một trong 3 điểm kết nối trên toàn tuyến. So với nhiều tuyến cao tốc khác, dự án này có mật độ lối ra, vào dày hơn, giúp phương tiện tiếp cận dễ dàng và phân bổ lưu lượng hợp lý.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 14.

Hệ thống đường gom nằm ở hai bên tuyến chính, dài khoảng 20 km, phục vụ dân sinh và kết nối giao thông địa phương. Đường gom song hành có quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 15.

Đoạn đầu tuyến, nối với cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đã cơ bản hoàn thiện. Đây cũng là dự án cao tốc hiếm hoi trên cả nước vừa tổ chức thi công, vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 16.

Khi được đưa vào vận hành chính thức, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông liên vùng mà còn là động lực thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp ở Tây Bắc Đà Nẵng.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe- Ảnh 17.

Tuyến đường sẽ giúp liên kết các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu và các khu đô thị thuộc xã Hòa Liên cũ, mở rộng không gian đô thị, tạo thêm xung lực cho kinh tế - xã hội địa phương

Theo Tâm An

Đời sống và pháp luật

