Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe
10-08-2025 - 13:28 PM |
Xã hội
Sau 2 năm thi công, dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư 2.113 tỷ đồng tại TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút và sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
Theo Tâm An
Đời sống và pháp luật
