Toàn cảnh tuyến đường nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe

Trên tuyến có hai nút giao thông đa tầng quan trọng, gồm nút giao với Quốc lộ 51 và nút giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, giúp tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ sân bay.
Ghi nhận tại công trường, các nhánh cầu vượt trên tuyến T1 qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được trải nhựa hoàn thiện. Đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Đơn vị thi công đồng loạt triển khai nhiều hạng mục trên tuyến T1, gồm hoàn thiện các nhánh cầu vượt, thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh, hoa và cỏ dọc hai bên tuyến cũng như tại các nút giao. Toàn bộ công trình được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vào sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Đầu tuyến T2 là nút giao phức hợp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với hệ thống cầu vượt phức tạp.