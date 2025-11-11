Toàn cảnh tuyến đường nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe

Tuyến T1 đã được thông xe kỹ thuật đúng dịp 30/4, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối vào sân bay Long Thành. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, trong đó có các nhánh cầu vượt tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm đảm bảo tiến độ đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.