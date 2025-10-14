Toàn cảnh vụ lùm xùm về dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình bị bắt

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố thông tin liên quan vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, 44 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo cơ quan chức năng, việc công bố diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, nơi đặt trụ sở chính của NextTech.

Hiện các thông tin chi tiết về nội dung vụ án, phạm vi điều tra và các cá nhân liên quan vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Lùm xùm bắt đầu từ đâu?

Sự việc bắt đầu ngày 24-9, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tổ chức livestream trên mạng xã hội và bất ngờ nhắc lại dự án AntEx, nền tảng tiền số từng gắn liền với tên tuổi ông từ năm 2021. Trong bài phát biểu gây chú ý, ông thẳng thắn nhận định: "Nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Họ tung coin, gom vài triệu USD rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này – nhà đầu tư mất tiền, còn chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp".

Shark Bình và lùm xùm quanh dự án tiền số AntEx

Shark Bình cho biết lý do ông lên tiếng sau nhiều năm là vì muốn chia sẻ trải nghiệm thật để cộng đồng cảnh giác, tránh lặp lại sai lầm khiến ông "mất tiền và danh tiếng". Tuy nhiên, phát ngôn này nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng, bởi chính ông từng là nhà đầu tư và người tham gia phát triển AntEx – dự án đang bị điều tra.

Hai ngày sau, 26-9, ông tiếp tục livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề "Tài sản mã hóa – Thời cơ và rủi ro". Trong buổi trò chuyện, ông thừa nhận không có kiến thức chuyên sâu về blockchain nhưng vẫn giữ quan điểm rằng công nghệ này "chưa tạo ra giá trị thực", mà chỉ là "cuộc chơi của các nước lớn". Phát ngôn này gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng tiền số.

Không lâu sau, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết ẩn danh đăng tải trên Facebook "Hội Tuesday.danglonbank.vn", phản bác toàn bộ phát ngôn của Shark Bình. Tác giả cáo buộc ông Bình chính là người đứng sau cú sập AntEx, khẳng định ông Bình đã rót trực tiếp 2,5 triệu USD vào dự án, giữ "chìa khóa ví" và bổ nhiệm kế toán trưởng của NextTech làm CFO để nắm toàn bộ dòng tiền.

Bài viết cũng phủ nhận cáo buộc thao túng giá token, cho rằng chính Shark Bình mới là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi AntEx được niêm yết trên sàn OKEX, và đặt câu hỏi: "2,5 triệu USD đầu tư ban đầu giờ ở đâu?". Người viết tuyên bố có bằng chứng và yêu cầu Shark Bình công khai minh bạch tài chính.

Trước áp lực dư luận, ông Bình phản hồi ngay trên Facebook cá nhân có tích xanh, đăng liên tiếp hai bài viết khẳng định mình bị vu khống. Ông nói: "Mục đích của tôi là lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối, vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua, ra ánh sáng".

Ông còn thách thức người tố cáo xuất hiện công khai trong một buổi livestream đối chất trực tiếp để làm rõ mọi việc.

Shark Bình còn chỉ đích danh người đứng sau vụ việc là "LVL (hay LL)", một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông tin tưởng và "nhiều lần giúp đỡ". Theo lời ông, đây là người được ông bổ nhiệm làm CTO của AntEx, nắm toàn bộ quyền truy cập hệ thống: "Tôi sai lầm khi giao cho anh ta Key, Code, ví Blockchain…".

Ông Bình cáo buộc người này cài mã backdoor, đánh cắp token của nhà phát triển, "úp bô" (rug-pull) khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng, và sau đó biến mất cùng dữ liệu. Các cổ đông AntEx, theo ông, đã thu thập bằng chứng để làm việc với cơ quan chức năng, nhưng việc xử lý gặp khó khăn do crypto chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, còn dấu vết điện tử dễ bị xóa hoặc ẩn danh.

Shark Bình gọi các thông tin lan truyền là "một chiều và có chủ đích", đồng thời cho rằng người đăng bài ẩn danh rất có thể chính là nhóm kỹ thuật ẩn danh từng thao túng hệ thống AntEx.

Sau đó, hai bên liên tục tung bằng chứng, tố cáo qua lại trên mạng xã hội, khiến vụ việc ngày càng phức tạp.

Sự việc sau đó, Công an TP Hà Nội vào cuộc làm rõ cáo buộc liên quan đến dự án tiền số AntEX. Lực lượng chức năng đã xuất hiện ở công ty và nhà riêng của Shark Bình, đem đi nhiều thùng tài liệu khiến dư luận xôn xao.

Âm thầm xóa video livestream

Những ngày qua, dư luận xôn xao khi cư dân mạng phát hiện fanpage chính thức "Shark Nguyễn Hòa Bình" – nơi có hơn 713.000 lượt theo dõi – bất ngờ có nhiều thay đổi lạ. Video giới thiệu và toàn bộ video buổi livestream "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" diễn ra hôm 6-10 đều biến mất không dấu vết, chưa rõ lý do.

Cùng thời điểm, Công ty CP Công nghệ Vi Mô (VIMO) – một thành viên thuộc hệ sinh thái NextTech – phát hành công văn chính thức gửi đối tác và khách hàng, xác nhận Cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx. Doanh nghiệp khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của công ty.

Shark Bình trước khi vướng lùm xùm về tiền số

"Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại"

Trước khi video bị gỡ, buổi livestream trưa 6-10 từng thu hút hàng ngàn lượt theo dõi, có lúc đạt hơn 5.000 người xem cùng lúc. Trong buổi trò chuyện, khi được hỏi về cách đối diện thất bại, Shark Bình chia sẻ:

"Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại. Tôi từng mấp mé phá sản đến 5-6 lần trong hơn 20 năm kinh doanh. Mỗi lần như thế, tôi lại học được bài học mới về sự kiên cường".

Ông kể những lúc rơi vào khủng hoảng nhất, ông chọn bình tĩnh và nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng, rồi tự nhìn lại: "Doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?" – câu nói thể hiện phần nào tâm thế của vị doanh nhân công nghệ từng trải qua nhiều biến động trên thương trường.

Hành trình khởi nghiệp của "cá mập"

Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, được xem là một trong những doanh nhân công nghệ tiên phong tại Việt Nam. Ông từng học tại Đại học Quốc gia Hà Nội và lấy thạc sĩ quản trị thông tin tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Ngay từ khi còn đi học, ông đã nổi bật với niềm đam mê lập trình và từng đạt giải trong các cuộc thi Trí tuệ Việt Nam, Vifotec, Tài năng tin học trẻ…

Khi mới 19 tuổi, ông đã thành lập Công ty CP Giải pháp phần mềm Hòa Bình (Peacesoft) – một trong những startup công nghệ sớm nhất của Việt Nam. Dự án nhanh chóng được các tập đoàn Mỹ quan tâm và rót vốn đầu tư.

Sau đó, ông tiến hành tái cấu trúc Peacesoft thành Tập đoàn NextTech, mở rộng quy mô theo mô hình "hệ sinh thái số" gồm hơn 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam, cùng 8 thị trường khác ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Các lĩnh vực trọng điểm của NextTech gồm thương mại điện tử, fintech, logistics và giáo dục số.

Ông Nguyễn Hòa Bình những năm tham gia Shark Tank

Giai đoạn 2007 – 2017, NextTech được ví như "Alibaba của Việt Nam", nằm trong Top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển Internet trong nước, còn ông Nguyễn Hòa Bình được bình chọn là một trong những nhân vật công nghệ tiêu biểu. Tên tuổi ông càng trở nên quen thuộc sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, với phong cách đầu tư thẳng thắn, quyết liệt.

Tính đến cuối năm 2020, ông Nguyễn Hòa Bình cùng ông Nguyễn Huy Hoàng góp 400 tỉ đồng, sở hữu 80% vốn điều lệ của NextTech Group, phần còn lại do các cổ đông khác nắm giữ. Trụ sở chính của NextTech đặt tại tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech sở hữu nhiều thương hiệu nổi bật như FastGo, mPOS, VIMO, NgânLượng.vn, Boxme… Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thành công. Nhiều thương hiệu từng đình đám như Shipchung.vn, Weshop, Chodientu.vn đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

Một số khác như FastGo vẫn duy trì ở mức cầm chừng, trong khi Boxme và NgânLượng.vn tiếp tục hoạt động ổn định trong hệ sinh thái.

Những năm gần đây, hình ảnh của Shark Bình ít xuất hiện trong các diễn đàn công nghệ, thay vào đó là vai trò nhà đầu tư cá nhân.