Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tốc độ lũ quét Nepal 2026: Thảm họa và nỗ lực cứu hộ khẩn cấp

| | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học Trung Quốc công bố nghiên cứu phản biện độc lập đầu tiên về thảm họa lũ quét Trung Quốc - Nepal, hé lộ tốc độ kinh hoàng của dòng bùn đá.

Theo nhóm nghiên cứu từ Viện Môi trường và Rủi ro Núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), dòng lũ bùn đá ập vào trạm kiểm soát biên giới cảng Cát Long (Gyirong Port) ở Tây Tạng di chuyển với vận tốc bề mặt lên tới 19 mét/giây (khoảng 68 km/h).

Sức tàn phá khủng khiếp của dòng lũ.

Con số này nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình và cao hơn 50% so với vận tốc tối đa của Usain Bolt khi huyền thoại điền kinh này lập kỷ lục thế giới cự ly 100 mét vào năm 2009. Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Dương Tử cho thấy thảm họa bắt nguồn từ vụ sụp đổ sông băng trên cao ở Langtang Lirung (phía Nepal), tạo thành chuỗi chuyển đổi liên tiếp từ lở tuyết, dòng chảy mảnh vụn, lũ bùn cho đến lũ quét chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn.

Tốc độ lũ quét Nepal 2026: Thảm họa và nỗ lực cứu hộ khẩn cấp - Ảnh 1.

Dòng lũ bùn đá ập vào trạm kiểm soát biên giới cảng Cát Long (Gyirong Port) ở Tây Tạng di chuyển với vận tốc bề mặt lên tới 19 mét/giây (khoảng 68 km/h).

Các nhà khoa học tính toán rằng khi dòng lũ tiến tới cây cầu trên sông Trishuli của Nepal (cách biên giới 52 km), vận tốc bề mặt vẫn duy trì ở mức khoảng 11,7 mét/giây, mất từ 46 đến 75 phút để di chuyển tới đây. Tuy nhiên, khoảng thời gian này không đồng nghĩa với thời gian cảnh báo thực tế, bởi các yếu tố về hệ thống giám sát, thông tin liên lạc và khả năng phản ứng đóng vai trò quyết định.

Thảm họa kinh hoàng này cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người tại Trung Quốc và hơn 1.000 người tại Nepal, trong khi hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Các nghiên cứu bổ sung từ CAS cũng chỉ ra rằng thảm họa bắt nguồn từ động lực học sông băng dài hạn kết hợp với các tín hiệu tiền chấn động thay vì chỉ do mưa lớn đột ngột.

Trong bối cảnh chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót, Trung Quốc khẩn cấp cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm chuyên nghiệp đến Nepal theo yêu cầu trực tiếp từ Kathmandu. Lực lượng này được điều động để hỗ trợ giải cứu hơn 100 công nhân đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện.

Tốc độ lũ quét Nepal 2026: Thảm họa và nỗ lực cứu hộ khẩn cấp - Ảnh 2.

Lược đồ diễn biến sự kiện. (Nguồn: SCMP, AI)

Tại khu vực biên giới phía Trung Quốc, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương với máy xúc và thiết bị cơ giới hạng nặng nhằm dọn dẹp lớp bùn sâu tới 2 mét làm tê liệt quốc lộ dẫn tới cảng Cát Long. Quân đội Tây Tạng cũng điều động trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ, thiết bị y tế và triển khai thiết bị giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) quét laser để phát hiện sớm các dịch chuyển vi mô, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ trước nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp từ các hồ chứa tạm thời do bùn đất chặn dòng.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong và Macau lần lượt công bố các khoản viện trợ trị giá 50 triệu HKD và 30 triệu nhân dân tệ (tổng khoảng hơn 10,8 triệu USD) từ Quỹ Cứu trợ Thảm họa để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, Nepal mở cửa đón các đội cứu hộ quốc tế chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật trong bối cảnh vẫn còn hàng trăm người nước ngoài từ hơn 30 quốc gia mất tích sau thảm họa.

Nepal xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dọc biên giới với Trung Quốc sau trận lũ thảm khốc

Theo PV/VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí mật phía sau căn nhà ở quê của ông Trump

Bí mật phía sau căn nhà ở quê của ông Trump Nổi bật

Fed tiến gần quyết định tăng lãi suất: Con số quan trọng được công bố vào tuần sau sẽ là 'phán quyết' cuối cùng

Fed tiến gần quyết định tăng lãi suất: Con số quan trọng được công bố vào tuần sau sẽ là 'phán quyết' cuối cùng Nổi bật

Cuộc đua máy quang khắc: Trung Quốc chỉ còn 2–5 năm để tự làm DUV, nhưng EUV của ASML cần hơn một thập kỷ để bắt kịp

Cuộc đua máy quang khắc: Trung Quốc chỉ còn 2–5 năm để tự làm DUV, nhưng EUV của ASML cần hơn một thập kỷ để bắt kịp

14:23 , 05/09/2026
Ông Putin sẽ có cuộc hội đàm kín với các phái viên của Tổng thống Trump

Ông Putin sẽ có cuộc hội đàm kín với các phái viên của Tổng thống Trump

13:44 , 05/09/2026
Nga báo tin cực vui cho các quốc gia 'thân thiện'

Nga báo tin cực vui cho các quốc gia 'thân thiện'

13:10 , 05/09/2026
Tư duy mua xe kỳ lạ của Buffett: Sẵn sàng chi tiền cho xe tai nạn chỉ vì rẻ hơn

Tư duy mua xe kỳ lạ của Buffett: Sẵn sàng chi tiền cho xe tai nạn chỉ vì rẻ hơn

12:34 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên