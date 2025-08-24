'Tốc độ phát triển máy bay chở khách Nga vượt trội phương Tây'

Ngành sản xuất máy bay tại Nga đang phát triển mạnh mẽ. Hiện nay Moskva đang vượt mặt phương Tây về tốc độ chế tạo phi cơ chở khách mới.

Thông thường, quá trình chế tạo một máy bay hoặc động cơ mất 10 - 15 năm, nhưng Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đang tiến triển nhanh hơn nhiều.

Đồng thời, không một quốc gia phương Tây nào trong kỷ nguyên toàn cầu hóa có thể tự mình hoàn thiện chu trình sản xuất máy bay (nội địa hóa). Điều này đã được ông Sergei Chemezov, người đứng đầu Rostec nói rõ trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, khi ông phác họa tình hình.

"Vạch đích đã gần kề. Chúng tôi dự kiến các bài kiểm tra chứng nhận cho MS-21 sẽ hoàn tất vào năm tới, và cho Superjet-100 và Il-114-300 trong năm nay. Việc giao hàng đầu tiên của cả 3 loại máy bay trên cho các hãng hàng không dự kiến bắt đầu vào năm 2026", ông Chemezov nói rõ.

Bên cạnh đó, ông Chemezov lưu ý rằng ngành hàng không Nga đang chịu nhiều hoài nghi. Tuy nhiên không một công ty sản xuất máy bay lớn nào trên thế giới có thể lặp lại những gì Moskva đang làm.

Hầu hết các công ty như Boeing hay Airbus đều phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện nhất định từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng Nga sẽ có mọi thứ của riêng mình, như thời Liên Xô.

"Chúng ta luôn đối diện những lời chỉ trích. Nhưng hãy thành thật mà nói: có bao nhiêu quốc gia trên thế giới cùng lúc chế tạo toàn bộ dòng máy bay chở khách, trong một thời gian ngắn và đơn độc như vậy? Không có ví dụ nào", ông Chemezov khẳng định.

Hàng không Nga đã đạt được những thành tựu rất đáng nể trong thời gian qua.

Người đứng đầu Tập đoàn Rostec nói thêm, năng lực kỹ thuật và công nghệ để chế tạo máy bay chở khách siêu âm của Nga hiện đã có sẵn. Các chuyên gia biết rất rõ cách chế tạo một phương tiện như vậy. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có thị trường ngách nào được đảm bảo, bất chấp nghiên cứu toàn diện về sản phẩm này đang được tiến hành.

"Máy bay siêu âm rất đắt đỏ do các đặc điểm thiết kế, đặc biệt là động cơ. Nó cũng có chi phí vận hành cực kỳ cao, tương tự như Tu-144 hoặc Concorde. Ví dụ, chiếc Concorde được mệnh danh là máy bay dành cho giới nhà giàu do giá vé quá cao", ông Chemezov nhắc lại.

Tuy nhiên theo đại diện Rostec, công nghệ đang phát triển và thế giới đang thay đổi. Do vậy, có thể thời điểm chủ đề máy bay chở khách siêu âm sẽ được đưa vào chương trình nghị sự không còn xa. Khi đó, một phương tiện như vậy sẽ được chế tạo tại Liên bang Nga, nếu cần thiết.