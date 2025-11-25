Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ

25-11-2025 - 22:42 PM | Lifestyle

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ

Tóc Tiên chia sẻ cứ đến năm tuổi cô lại có biến động và cần thay đổi.

Trong bối cảnh mối quan hệ gia đình đang là đề tài nhạy cảm với nhiều đồn đoán, mới đây trên trang cá nhân Tóc Tiên vừa bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh cũ từ năm 2013 khi cô lần đầu cắt tóc pixie. Nữ ca sĩ đồng thời tiết lộ những biến động cuộc sống của cô thường gắn liền với quyết định thay đổi kiểu tóc. Việc nhắc đến "biến động" và "sự trùng khớp" giữa hai năm tuổi  càng khiến chia sẻ này của Tóc Tiên gây chú ý:

"Năm tuổi khi ấy của Tiên cũng rất nhiều biến động. Có những sự trùng khớp nhẹ với năm tuổi lần này. Năm tuổi lúc đó là lần đầu Tiên cắt tóc pixie. Và lần này Tiên quyết nuôi lại tóc dài."

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 1.

Là 1 cá tính nổi bật, những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của Tóc Tiên cũng gắn liền với những kiểu tóc "signature" đáng nhớ. Trước khi có mái tóc pixie đặc trưng, Tóc Tiên từng có thời kỳ để tóc dài xoăn bồng bềnh - phong cách ngọt ngào, nữ tính hơn. Đây là hình ảnh của cô trong những năm đầu sự nghiệp, khi còn là một cô gái trẻ mới bước chân vào nghề hát.

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 2.
Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 3.

Từ đầu năm 2013, khi trở lại hoạt động tích cực ở Việt Nam, Tóc Tiên đã mạnh dạn chọn kiểu tóc pixie mái ngang đầy cá tính. Đây là kiểu tóc khá kén mà không phải người đẹp nào cũng đủ bản lĩnh để thử nghiệm. Pixie đòi hỏi khuôn mặt nhỏ, ngũ quan cân đối và quan trọng nhất là thái độ tự tin.

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 4.

Cũng chính nhờ kiểu tóc này mà diện mạo của Tóc Tiên thay đổi hoàn toàn: sắc sảo, quyến rũ và trưởng thành hơn hẳn. Phần mái ngang vừa tôn lên vẻ đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại mang đến vẻ đẹp vô cùng cá tính, hiện đại.

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 5.
Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 6.


Tóc pixie không chỉ tôn lên nét đẹp sắc sảo của Tóc Tiên mà còn hoàn toàn phù hợp với âm nhạc và phong cách thời trang táo bạo của cô thời điểm đó - từ EDM sôi động đến những bộ cánh sexy trên thảm đỏ. Suốt hơn 10 năm, mái tóc ngắn gần như trở thành "thương hiệu" của Tóc Tiên. Mỗi khi nhắc đến cô, người ta lập tức nghĩ đến hình ảnh một cô gái rất "chiến" và quyến rũ.

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 7.
Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 8.

Sau 12 năm gắn bó với những phom tóc ngắn và màu nhuộm sáng - tối khác nhau, Tóc Tiên đã quyết định nuôi lại tóc dài. Như chia sẻ của chính chủ, trong những hình ảnh gần đây, mái tóc của Tóc Tiên đã dài hơn đáng kể so với trước, từ pixie siêu ngắn đến bob chạm vai và giờ đang ở độ dài ngang lưng. Đối với nhiều phụ nữ, việc "đảo ngói" không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn là cách để họ âm thầm làm mới bản thân, bắt đầu một hành trình mới.

Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 9.
Tóc Tiên thừa nhận cuộc sống có biến động và đang âm thầm thay đổi 1 thứ- Ảnh 10.


Theo Chhrist

Thanh niên Việt

