Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất

11-01-2026 - 16:36 PM | Lifestyle

Trước đây, tiền chợ của gia đình tôi lúc nào cũng “trôi” rất nhanh dù bữa ăn không có gì đặc biệt. Cho đến khi tôi thử áp dụng phương pháp “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người, chốt cứng 500.000 đồng mỗi tuần, tôi mới nhận ra: chỉ cần đổi cách đi chợ, bữa cơm vẫn đủ đầy mà ví tiền nhẹ hẳn áp lực.

Tôi gọi cách này là phương pháp “Giỏ 7 ngày”.

Khi tiền chợ không có trần, nó sẽ tự phình ra

Tiền chợ là khoản chi dễ “trôi” nhất trong gia đình. Tiền thuê nhà có mức cố định, tiền điện nước có dự tính, còn tiền chợ thì thường được chi theo cảm tính: hôm nay thiếu thì mai bù, tuần này lố thì tuần sau cố tiết kiệm lại. Chính cách “bù qua bù lại” này khiến tiền chợ rất khó kiểm soát.

Tôi nhận ra, vấn đề không hẳn nằm ở giá thực phẩm, mà nằm ở chỗ tiền chợ chưa bao giờ có trần.

Phương pháp “Giỏ 7 ngày” là gì?

Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất- Ảnh 1.

Giỏ 7 ngày là cách tôi cố định tiền chợ theo tuần, thay vì theo tháng. Cụ thể, tôi chốt 500.000 đồng cho 7 ngày ăn uống tại nhà, áp dụng cho một gia đình cơ bản 3 người (2 người lớn và 1 trẻ nhỏ), trong đó các bữa ăn chính đều nấu tại nhà.

Nguyên tắc của phương pháp này gồm ba điểm:

- Có trần chi tiêu rõ ràng

- Không cộng dồn, không bù qua tuần sau

- Hết tiền thì đổi cách nấu, không đổi ngân sách

Điều quan trọng là: đây là tiền nguyên liệu cho bữa cơm gia đình, không bao gồm ăn hàng, cà phê hay đồ ăn vặt bên ngoài.

Cấu trúc Giỏ 7 ngày: Không phải mua gì cũng được

Khác với cách đi chợ theo danh sách dài dằng dặc, Giỏ 7 ngày được chia theo mức độ ưu tiên.

Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất- Ảnh 2.

70% – Giỏ cốt lõi

Đây là những thực phẩm nếu thiếu sẽ không thể nấu được bữa cơm:

- Thịt hoặc cá làm đạm chính

- Trứng

- Rau xanh cơ bản

- Tinh bột no lâu như gạo, khoai, bún khô

20% – Giỏ linh hoạt

Dùng cho:

- Rau theo mùa

- Đạm phụ như cá nhỏ, đậu phụ

10% – Dự phòng

Chỉ dùng khi thật sự cần thiết, không dành cho những món mua vì “thấy tiện” hay “thấy tươi”.

Tôi rút ra một nguyên tắc rất rõ: không món nào đắt bằng món mua về rồi bỏ tủ lạnh.

Bảng Giỏ 7 ngày – 500.000 đồng (gia đình 3 người)

Với một gia đình 3 người ăn cơm nhà là chính, tôi áp dụng bảng giỏ sau:

- Thịt heo hoặc gà (600–700g): khoảng 120.000đ

- Trứng (10 quả): khoảng 35.000đ

- Cá nhỏ hoặc đậu phụ: khoảng 60.000đ

- Rau xanh theo mùa (4–5 loại): khoảng 120.000đ

- Gạo, bún khô hoặc khoai: khoảng 80.000đ

- Dự phòng gia vị, phát sinh nhỏ: khoảng 40.000đ

Tổng cộng: khoảng 495.000 đồng/tuần.

Với gia đình chỉ có 2 người, mức chi này thường còn dư. Ngược lại, với gia đình 4 người, ngân sách có thể tăng lên khoảng 600.000–650.000 đồng, nhưng nguyên tắc kiểm soát theo tuần vẫn giữ nguyên.

Chỉ đi chợ 2 lần/tuần để tránh mua theo cảm xúc

Trước đây, tôi có thể ghé chợ gần như mỗi ngày. Và mỗi lần ghé là một lần phát sinh thêm. Khi áp dụng Giỏ 7 ngày, tôi chỉ đi chợ hai lần mỗi tuần: một lần mua phần lớn nguyên liệu cho 4–5 ngày đầu tuần, và một lần mua bổ sung rau, đạm nhỏ.

Giảm số lần đi chợ cũng đồng nghĩa với việc giảm cơ hội mua sắm theo cảm xúc.

Kết quả sau 1 tháng: Con số rất rõ ràng

Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất- Ảnh 3.

Sau một tháng áp dụng Giỏ 7 ngày cho gia đình 3 người, tiền chợ của tôi được cố định hơn, không còn cảm giác “mỗi tuần một kiểu”. Trung bình, tôi dư ra gần 800.000 đồng mỗi tháng so với cách đi chợ cũ. Tính ra một năm, số tiền không còn “bốc hơi” này lên tới gần 10 triệu đồng.

Tôi không ăn ít hơn. Tôi chỉ ngừng để tiền chợ trôi đi vô thức.

Giỏ 7 ngày dành cho ai?

Phương pháp này phù hợp với những gia đình nhỏ 2–3 người, ăn cơm nhà là chính, không muốn kham khổ nhưng cũng không muốn tiền chợ vượt kiểm soát. Tôi không trở thành người đi chợ giỏi hơn, tôi chỉ trở thành người đi chợ có giới hạn – và chừng đó đã đủ để ví tiền nhẹ áp lực hơn rất nhiều.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

