Tôi bỏ cây phát tài ra khỏi phòng khách vì quá mệt mỏi với thứ nó mang lại

1. Tôi từng nghĩ chỉ cần trồng cây là căn nhà sẽ “có sinh khí”

Ai đến nhà cũng khuyên: “Phòng khách trống thế này, nên đặt một chậu phát tài cho có lộc.”

Thế là tôi mua. Ban đầu nhìn xanh mát, thật sự khiến góc nhà thêm tươi. Nhưng chỉ sau vài tuần, lá bắt đầu vàng, thân cây mềm, đất ẩm nặng mùi. Phòng tôi lại hướng Bắc, ít nắng, nên cây mãi không khỏe.

Cứ mỗi sáng nhìn chậu cây, tôi lại thở dài: “Mình chăm cả tháng mà sao vẫn héo?”.

Từ lúc nào, niềm vui trồng cây biến thành áp lực.

2. Khi việc “chăm cây” trở thành việc “bị cây làm phiền”

Tôi bận đi làm, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần thấy lá úa, tôi lại cố gắng cắt tỉa, lau lá, thay đất, thay nước. Vài hôm quên tưới, nước đọng lại, rêu mọc quanh chậu, muỗi con bay ra. Phòng khách dần nặng mùi ẩm và đất, mất đi cảm giác sạch sẽ ban đầu.

Tôi từng tự trách: “Hay là mình chưa đủ chăm chỉ?” Nhưng thật ra, chỉ là cây không hợp điều kiện nhà tôi. Một căn hộ ít sáng, ít gió, vốn không phải môi trường tốt cho những loại cây ưa nắng như phát tài.

3. Tôi quyết định bỏ cây – không vì xui, mà vì không còn hợp

Tôi dọn chậu cây ra ban công. Không khí trong phòng khách bỗng sáng hơn, thoáng hơn, mùi đất ẩm biến mất. Buổi tối bật đèn lên, căn phòng nhìn nhẹ nhõm hẳn.

Thật ra, bỏ cây không phải tôi “sợ xui”. Chỉ là tôi nhận ra: mọi thứ trong nhà nên khiến mình dễ chịu, chứ không phải thêm gánh nặng.

4. Thay vì cây phát tài, tôi chọn những thứ hợp với nhịp sống của mình hơn

Tôi mua vài nhánh hoa baby, cắm vào bình thủy tinh nhỏ. Mỗi tuần thay một lần, tốn vài chục nghìn nhưng tươi suốt. Tôi đặt thêm nến thơm, vài cuốn sách, và một bức ảnh gia đình.

Không cần “vật phong thủy” nào, tôi vẫn thấy căn nhà có sinh khí – vì nó phản chiếu đúng nhịp sống thật của mình.

Với tôi, nhà không cần nhiều thứ may mắn – chỉ cần đủ sáng, đủ gọn và đủ yên.

5. Sau khi bỏ cây, tôi thấy mình bớt áy náy, bớt gồng và sống thật hơn

Nhiều người vẫn hỏi: “Bỏ cây phát tài, chị không sợ mất lộc à?”.

Tôi chỉ cười: “Nếu có thứ gì giữ được tài vận, thì đó là tinh thần thoải mái – chứ không phải một chậu cây đang héo”.

Cây phát tài vẫn được tôi để ngoài ban công, thỉnh thoảng xanh lại nhờ nắng gió tự nhiên. Tôi vẫn thích nhìn nó, nhưng không còn cảm thấy nặng nề khi phải “cố giữ”. Có lẽ, tài lộc cũng giống như cây – chỉ ở lại khi điều kiện đủ sáng và đủ thoáng.

Kết luận:

Bỏ cây phát tài không khiến tôi kém may mắn – chỉ khiến tôi nhẹ lòng hơn. Tôi học được rằng: đôi khi, không phải mình không chăm, mà là mình đang cố giữ một thứ không hợp với hoàn cảnh. Căn nhà không cần quá nhiều biểu tượng – chỉ cần có cảm giác dễ chịu khi trở về. Và tôi tin, đó mới là “phát tài” thật sự.