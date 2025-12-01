Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà

01-12-2025 - 06:12 AM | Lifestyle

Ở tuổi 50, tôi mới nhận ra: bếp không cần nhiều, chỉ cần đúng. Bảy món dưới đây đã giúp tôi giảm được một nửa thời gian dọn rửa, nấu nướng, và điều bất ngờ nhất là… tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

1. Thớt kính cường lực chống bám màu – rửa một cái là sạch ngay

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 1.

So với thớt gỗ hay thớt nhựa dễ ám mùi, loại thớt kính cường lực gần như không lưu lại mùi hành, tỏi, thịt sống, lại lau 1 lần là sạch. Ở tuổi 50, tôi không còn kiên nhẫn chà thớt kỹ mỗi tối — một chiếc thớt kính đủ “cứu rỗi” công việc.

Lợi ích:

- Không ngấm nước, không nấm mốc

- Đặt lên bếp diện tích nhỏ gọn

- Chịu nhiệt, dùng như mặt bàn sơ chế

2. Sấy bát mini gắn tường – giải phóng toàn bộ mặt bàn bếp

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 2.
Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 3.

Đây là món tôi thấy “đáng tiền nhất” trong năm nay. Nó nhỏ như chiếc tủ thuốc nhưng sấy khô bát trong 20–30 phút, giảm hẳn mùi ẩm trong bếp.

Vì sao hợp phụ nữ 50+:

- Không cần cúi người úp bát nữa

- Không phải lau bát thêm lần thứ hai

- Tự động ngắt — an toàn với người lớn tuổi

3. Kệ inox chống nước đặt trong chậu rửa – giảm 70% nước bắn tung tóe

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 4.

Không phải kệ úp bát thông thường, đây là kệ rửa rau – rửa thịt – xả nước giúp tất cả gọn trên bồn. Từ ngày có nó, tôi không cần trải khăn, không lo nước bắn làm bẩn bếp.

Đúng kiểu “giảm công việc mà không tốn tiền”.

4. Máy hút mùi mini gắn bàn – không cần đục tường

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 5.

Loại nhỏ, đặt cạnh bếp từ hoặc bếp gas, hút được mùi xào nấu mà không phải lắp đường ống. Tôi mua vì:

- Dễ di chuyển

- Không tốn công bảo trì

- Phù hợp căn bếp nhỏ 7–10m²

- Nấu món chiên cá hay thịt kho không còn lo ám mùi vào rèm, sofa.

5. Máy rửa rau củ sạch, nhanh, không mỏi tay

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 6.

Đây là món đang “lên trend” ở Nhật: máy xoay – sục khí – lọc cặn cho rau, trái cây, hải sản nhỏ. Tôi dùng mỗi ngày, và đúng nghĩa là… không phải cúi rửa 5–10 phút nữa.

Tiết kiệm:

- Nước

- Thời gian

- Công sức chà rửa

6. Chảo sâu lòng chống dính – 1 chiếc thay 4 món

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 7.

Tôi đã bỏ: nồi luộc nhỏ, chảo rán, nồi kho, nồi nấu mì

Chỉ giữ lại 1 chảo sâu lòng vì nó… làm được hết.

Ưu điểm mới mẻ:

- Không bị sứt mép như chảo thông thường

- Cầm nhẹ, không mỏi tay

- Nấu nhanh — tiết kiệm gas/điện

7. Thùng rác cảm ứng nắp kín – cứu cả gian bếp khỏi mùi

Tôi chỉ mua đúng 7 món đồ bếp ở tuổi 50 - và bất ngờ giảm nửa công việc nhà- Ảnh 8.

Tuổi 50, tôi cực kỳ ghét mùi rác ám vào bếp. Nên tôi đổi sang thùng rác cảm ứng nắp tự đóng: không chạm tay, không mở nắp nhiều lần, không bốc mùi.

Đây là món giảm dọn dẹp KHỦNG:

- Không còn lau đi lau lại nắp rác

- Rác ít bị lộ ra ngoài

- Bếp nhìn sạch và sang hơn

Kết lại

Ở tuổi 50, tôi nhận ra: đồ bếp không cần nhiều — chỉ cần đúng. 7 món trên đều nhỏ, giá mềm, nhưng giúp tôi:

- Giảm một nửa công việc nhà

- Giảm thời gian dọn bếp mỗi tối

- Sống “nhàn mà sạch”, đúng tinh thần tối giản tuổi trung niên

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

