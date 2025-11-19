Tôi đã nghĩ cập nhật phần mềm chỉ làm mất thời gian, nhưng có lẽ tôi đã lầm

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại: cập nhật phần mềm không chỉ vá các lỗ hổng bảo mật mà còn cải thiện hiệu suất, giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn và an toàn hơn.

Nhiều người dùng vẫn tránh cập nhật phần mềm

Lầm tưởng "cập nhật phần mềm chỉ làm mất thời gian" xuất phát từ những trải nghiệm cũ, khi các bản cập nhật trên thiết bị đời đầu đôi khi gây chậm chạp do phần cứng không đủ mạnh để hỗ trợ tính năng mới.

Theo CNET Networks, nhiều người dùng vẫn tránh cập nhật vì sợ gián đoạn, mất nhiều thời gian làm việc. Forbes chỉ ra rằng, quan niệm này là "quả bom nổ chậm" trong doanh nghiệp, nơi trì hoãn cập nhật dẫn đến rủi ro lớn hơn.

Các công ty công nghệ lớn đã liên tục bác bỏ lầm tưởng này. Microsoft nhấn mạnh rằng cập nhật phần mềm không chỉ thêm tính năng mới mà còn cải thiện độ ổn định, giúp phần mềm ít bị crash hơn.

Apple, qua các bản cập nhật iOS, khẳng định rằng chúng tăng cường bảo mật và hiệu suất. Google, với Android, nhấn mạnh rằng cập nhật không chỉ mang lại tính năng mới mà còn giữ thiết bị chạy mượt mà, an toàn, và tương thích với ứng dụng mới nhất.

Cập nhật phần mềm giúp vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện hiệu suất

Trái với lầm tưởng, cập nhật phần mềm là chìa khóa để bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa mạng. MIT Technology Review giải thích rằng, hầu hết các lỗ hổng bảo mật (vulnerabilities) được vá qua cập nhật, ngăn chặn hacker khai thác để đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc.

Ví dụ, Microsoft thường xuyên phát hành bản vá bảo mật để xử lý các lỗ hổng trong Windows, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware. Apple đã vá hàng trăm lỗ hổng, bao gồm những lỗ hổng zero-day mà hacker có thể khai thác mà không cần người dùng tương tác. Google Android Security Bulletins hàng tháng vá các lỗ hổng, giúp thiết bị tránh bị hack qua ứng dụng hoặc kết nối mạng.

Bên cạnh bảo mật, cập nhật còn cải thiện hiệu suất. TechCrunch trích dẫn nghiên cứu từ Harvard Business School cho thấy, các công ty trì hoãn cập nhật phải đối mặt với giảm hiệu suất, trong khi cập nhật kịp thời giúp thiết bị chạy nhanh hơn và tiết kiệm pin.

Microsoft cho biết, cập nhật cải thiện tính ổn định và hiệu suất, giảm tình trạng crash ứng dụng. Google Android updates cải thiện hiệu suất bằng cách tối ưu hóa RAM và CPU, giúp ứng dụng chạy nhanh hơn.

Vì vậy, để vượt qua lầm tưởng, hãy coi cập nhật là thói quen hàng tháng. Microsoft khuyến nghị người dùng cập nhật tự động để nhận bảo mật kịp thời.

Bên cạnh đó, Apple gợi ý sao lưu dữ liệu trước cập nhật để tránh mất mát. Google khuyên kiểm tra cập nhật trong mục Settings để đảm bảo an toàn.