"Tôi đến đảo trường thọ của Nhật sống suốt 2 năm, dưới đây là những gì tôi học được"

Cô Acasia Olson đã cùng chồng và hai con gái chuyển đến Okinawa, Nhật Bản vào hai năm trước.

Là một gia đình quân nhân, gia đình Olson thường xuyên di chuyển, mỗi nơi họ thường ở trung bình ba năm. "Trước đây, chúng tôi đã sống ở Trung Đông, Tây Ban Nha, bang Washington và Bắc Carolina nước Mỹ", Olson kể với Insider.

Sau hai năm sống ở Okinawa, Olson cho biết Okinawa có bầu không khí khác rõ rệt so với lục địa Nhật Bản. "Nơi đây thoải mái hơn và rất yên tĩnh", cô kể.

Acasia Olson chụp ảnh cùng hai con tại nhà của họ ở Okinawa.

Okinawa là một tỉnh của Nhật Bản, bao gồm hơn 150 hòn đảo. Hòn đảo lớn nhất của tỉnh Okinawa là đảo Okinawa - nơi sinh sống của phần lớn dân số tỉnh Okinawa.



Đặc biệt hơn cả, Okinawa là một trong năm Vùng Xanh của thế giới – khái niệm được khởi xướng bởi Dan Buettner, một nhà báo và nhà nghiên cứu người Mỹ. Ông dùng thuật ngữ này để mô tả các khu vực trên thế giới nơi mọi người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Ngoài Okinawa, các Vùng Xanh còn lại là Sardinia, Ý; Loma Linda, California (Mỹ); Ikaria, Hy Lạp và Nicoya, Costa Rica.

Bãi biển Kondoi ở đảo Taketomi, tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Dưới đây là những gì Olson nhận thấy sau 2 năm sống tại Okinawa:



1. Ở đâu cũng có món ăn bổ dưỡng

Gia đình Olson sống ở trung tâm của hòn đảo, nơi tập trung nhiều người Mỹ hơn. Nhưng càng đi về phía bắc đảo, càng có nhiều hình ảnh của nông thôn và lối sống xưa cũ.

"Có rất nhiều thực phẩm tươi sống và chợ nông sản ở đây. Thức ăn có cảm giác sạch sẽ hơn ở Mỹ, đó là điều mà tôi cũng nhận thấy khi ở các nước khác - bạn không cảm thấy nặng bụng nhưng vẫn cảm thấy no", Olson nói.

Một món ăn ở Okinawa gồm cơm, thịt xay, rau

"Hằng tuần, tôi và chồng thích thử các món ăn đã được chuẩn bị sẵn tại chuỗi siêu thị địa phương San-A. Họ có món cà tím, bí đỏ kabocha, mướp đắng xào và beni imo, một loại khoai lang tím Nhật Bản. Ngoài ra còn có cá hồi và sushi".



"Tôi nhận thấy rằng cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi đều cảm thấy tốt hơn. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi ăn đồ ăn ở đây vì chúng sạch sẽ, tốt cho sức khỏe và thể hiện sự tận tâm".

Một trong những điều Olson rất thích là máy bán hàng tự động có khoai lang. "Mochi ở đây cũng rất ngon. Các món tráng miệng ngọt nhưng không quá ngọt", cô kể.

Acasia Olson đứng trước máy bán khoai lang tự động ở Okinawa.

Ngoài ra, theo Olson, ngay cả ở các cửa hàng bán đồ ăn nhanh như KFC và Domino's, món ăn cũng tốt cho sức khỏe hơn.



"Ví dụ, McDonald's ở đây có burger tôm và burger thịt gà teriyaki có vẻ chất lượng cao hơn các loại burger thịt xay và burger gà rán mà chúng tôi có ở McDonald's Mỹ", cô kể.

Ngoài món Chicken McNuggets cổ điển, McDonald's của Nhật Bản còn có món Tofu McNuggets, được làm dựa trên món ăn kèm truyền thống của nước này, sử dụng đậu phụ, rau và cá.

2. Khẩu phần vừa đủ ăn

Olson thừa nhận rằng không phải lúc nào cô cũng tuân theo nguyên tắc "no 80%" của người Nhật, nhưng ở đây, việc gọi quá nhiều đồ ăn hoặc lãng phí đồ ăn là điều không được chấp nhận. "Kích thước phần ăn ở đây có xu hướng nhỏ hơn", cô nói.

Bữa ăn gồm tempura và rau tươi ở Okinawa.

"Tôi vẫn đang làm quen với quy tắc ăn no 80%, nghĩa là bạn chỉ ăn cho đến khi no 80%, nhưng tôi nghĩ mình đã quen với khẩu phần ăn ở đây", cô kể.



"Gần đây tôi và chồng đi ăn bánh kếp, họ chỉ phục vụ ba bánh kếp trên một đĩa, trong khi ở IHOP (chuỗi nhà hàng Mỹ), bánh kếp sẽ lấp đầy cả đĩa. Tôi đã nghĩ nên gọi thêm bánh kếp, nhưng tôi nhận ra rằng chừng đó là vừa".

3. Vận động nhiều hơn

Olson nhận thấy rằng ở Okinawa, cô vận động thể chất nhiều hơn, chẳng hạn như đi dạo dọc theo đê biển và đưa các con gái đi chơi công viên và sân chơi.

Olson tham gia tập luyện chạy marathon với bạn bè.

"Mọi người yêu thích các hoạt động giải trí ở đây như chèo SUP (chèo ván đứng), lặn biển, lướt sóng và chèo thuyền kayak trên sông", Olson kể.



4. Cảm thấy yên bình hơn

Ngoài ra, Olson nói cô cảm thấy vô tư và an toàn hơn. "Tôi không cảm thấy mình phải lo lắng cho con cái hay lo tới chuyện để quên ví ở đâu đó. Tôi nghĩ đó là một phần quan trọng trong tuổi thọ của Vùng Xanh: Một số yếu tố gây căng thẳng mà bạn thường thấy ở các quốc gia như Mỹ lại không có ở đây", cô nói.

Olson tận hưởng con đường mòn ven biển ở Okinawa cùng con gái.

"Ở đây có một nền văn hóa rất bình yên. Tôi không đắn đo về một số điều nhất định mà tôi thường đắn đo khi ở Mỹ. Ví dụ, ở đây họ không lái xe nhanh. Không có cơn tức giận nào trên đường. Bạn không được phép bấm còi. Vì vậy, khi lái xe, bạn không căng thẳng như khi bạn lái xe với tốc độ cao ở Mỹ".



Ngoài ra, người dân ở đây đi bộ và đi xe đạp rất nhiều.

5. Trân trọng những điều nhỏ nhất

Một điều nữa Olson học được ở Okinawa là niềm vui của cuộc sống thật đơn giản. "Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn đáng kể so với nơi chúng tôi sống ở Mỹ, điều này đã khiến chúng tôi quan tâm hơn đến những thứ chúng tôi có", cô nói.

Olson tập yoga dây ở Okinawa.

"Tôi đã học được rằng ít hơn là nhiều hơn (less is more). Bạn càng có ít đồ đạc, bạn càng ít phải suy nghĩ hoặc quản lý và bạn càng có nhiều thời gian".

Cô nói thêm rằng cảm giác thật tuyệt khi có thể sống theo tốc độ của riêng mình mà không cảm thấy căng thẳng hay áp lực phải chạy theo người khác.

6. Tôn trọng mọi người

Các con gái của Olson theo học tại một trường học ở Nhật Bản và các em được dạy về tầm quan trọng của việc tôn trọng và quan tâm đến người khác, ngay cả khi chỉ là câu chào hỏi thông thường. Đó là một phần của khái niệm ikigai – công nhận giá trị của mỗi người.

"Tôi muốn các con của tôi trải nghiệm một số điều được đánh giá cao trong văn hóa Nhật Bản, bao gồm việc quan tâm đến người khác, để ý và làm những việc không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác".



"Nhìn chung, thật tuyệt vời và may mắn khi được sống ở Okinawa. Nơi đây thật đẹp và giúp chúng tôi phục hồi… và tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã ở đây".

(Nguồn: Insider)